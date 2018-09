Po rozprávkovej svadbe sa dozvedela krutú správu: Tehotná jojkárska moderátorka má strach o dieťa!

Jojkárska moderátorka Danka Strculová (30) sa po romantickej marcovej svadbe s tenistom Kamilom Čapkovičom (32), dozvedela azda tú najkrajšiu novinu v živote ženy. Stane sa z nej mama.

Opar lásky a šťastia zatienili zdrvujúce správy. Lekári jej totiž odhalili nádor v prsníku a pridružili sa ďalšie zdravotné problémy. Ohrozená bola ona aj dieťa. Moderátorka tak začala zvádzať najväčší boj. Denníku Nový Čas poodhalila, ako sa bila nielen o svoj život, ale aj o vytúžené bábätko...

Jej život do istého momentu pripomínal rozprávku v priamom prenose. Trojdňová svadba, po ktorej moderátorka spolu s manželom zistili, že čakajú bábätko. Neskonalú radosť však vystriedal obrovský strach a jojkárka tak ešte pred pár mesiacmi prežila doslova hotové peklo na zemi.

Sympatickú televíznu tvár totiž ešte predtým, než otehotnela, zaskočilo lekárske odhalenie. „Našli mi nádor v prsníku. Nie je však pravda, že som si hrčku nahmatala sama, ja by som totiž doteraz nevedela, že tam niečo mám, prišli mi na ňu lekári na preventívnej prehliadke vo februári,“ vysvetľuje moderátorka, ktorej sa týmto odhalením začala tŕnistá cesta ku zdraviu.

Život v ohrození

Keď Danka zistila, že je v druhom stave, lekári ju okamžite poslali na odobratie vzorky. „Urobila sa biopsia, popohnalo sa to, lebo do 12. týždňa tehotenstva sa muselo vedieť, či je nádor pozitívny, alebo negatívny.“ Ak by totiž šlo o rakovinu, na rad by prišiel ten najhorší scenár. „Keby to bolo pozitívne, lekári by museli ukončiť tehotenstvo a nasadiť liečbu,“ dodáva moderátorka, ktorá si však už dnes môže vydýchnuť. Šlo totiž o tzv. fibroadenóm,pre a teda nezhubný nádor. Napriek negatívnemu nálezu v prsníku je však Danka vedená na rizikovom tehotenstve. „Som na ňom pre problémy, ktoré mám od začiatku tehotenstva, no nechcem o nich bližšie hovoriť,“ dodáva jojkárka, ktorá za veľa vďačí lekárom z nemocnice na Antolskej ulici v Bratislave. Dnes je už sympatická moderátorka v 7. mesiaci a bábätka sa spolu s manželom Kamilom nevedia dočkať. „Pohlavie si necháme pre seba, ale bábätko očakávame v novembri, bude to teda predčasný darček k Vianociam,“ dodáva Čapkovičová na záver.