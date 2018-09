Ďalší skvelý výsledok Petra Sagana na Vuelte: Od víťazstva ho delilo málo

Slovenský cyklista Peter Sagan finišoval druhý vo 8. etape 73. ročníka Vuelty a zopakoval tak výsledok z piatka.

Jazdca stajne Bora-Hansgrohe zdolal na 195,5 km dlhej trati z Linaresu do Almadénu v špurte do kopca iba domáci matador Alejandro Valverde z Movistaru.

Sobotňajšia etapa mala zvlnený profil s jedinou horskou prémiou 3. kategórie ešte v prvej polovici trate, no posledné kilometre i dojazd do cieľa boli opäť mierne do kopca a tak sa okrem špurtérov mohli presadiť aj klasikári. Medzi favoritov patrili opäť aj Peter Sagan a Alejandro Valverde, druhý a tretí z piatkovej etapy.

Ihneď po štarte sa do úniku dňa dostala trojica Tiago Machado (Kaťuša-Alpecin), Jorge Cubero (Burgos-BH) a Hector Saez (Euskadi-Murias). Tí mali po 20 km náskok štyri minúty a po prejazde jedinej vrchárskej prémie Alto de Espanares (3. kat., 10,3 km, 3,4%) 120 km pred cieľom už dvanásť minút. Tempo pelotónu začalo stúpať až po prejazde bufetu, 90 km pred koncom malo trio na čele stále vyše desať minút k dobru. Na čele balíka pracovali najmä pretekári Treku, Bory, Quick-Stepu a Cofidisu, postupne sa striedali aj ďalšie tímy a tak 55 km pred koncom klesol náskok trojice na 5:40 min.

Vtedy však prišla komplikácia pre Petra Sagana, ktorý mal mechanické problémy a nabral asi minútovú stratu na pelotón. Po pár kilometroch sa však dolepil späť. Tempo medzitým neustále stúpalo a šance trojice v úniku na úspech naopak klesali. Tridsať km pred cieľom mali k dobru už len niečo vyše 2:30 minúty a bolo takmer isté, že ich snaha k triumfu nepovedie. Sedem a pol km pred cieľom to Cubero so Saezom už vzdali a tak si išiel Machado aspoň sám pre cenu pre najaktívnejšieho jazdca etapy. Vydržal ešte necelé dva kilometre, ale potom ho už pohltil pelotón a všetko smerovalo k hromadnému dojazdu.

V ňom mal Sagan výbornú pozíciu a svoj útok si načasoval na záverečné desiatky metrov, zdalo sa, že príde do cieľa prvý, no v súboji o každý centimeter ho nakoniec zdolal Valverde. Domáci favorit vyhral už druhú etapu na tohtoročnej Vuelte a v piatok finišoval v podobnom závere tretí práve za Slovákom.