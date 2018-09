V Košiciach sa konal Dúhový pochod: Pozrite sa, ako prebiehala akcia ľudí neheterosexuálnej orientácie

Na šiestom ročníku dúhového pochodu v Košiciach sa v sobotu podľa odhadov organizátorov zúčastnilo približne 500 ľudí.

Ako pre TASR povedal riaditeľ Pride Košice 2018 Róbert Furiel, vlani ich prišlo okolo 350. Podľa neho je cieľom vytvoriť priestor, v ktorom ľudia LGBT+ môžu aspoň na jeden deň verejne a odvážne prežiť svoju identitu. Sprievod išiel z Tabačky Kulturfabrik do centra mesta a naspäť. K žiadnym incidentom nedošlo.

"V našich životoch a ťažkostiach nás môžu prísť podporiť aj iní ľudia a zároveň vyjadriť to, že aj východné Slovensko môže byť otvorené a môže byť pre každého. Snažíme sa o to, aby si účastníci odniesli nejaký silný zážitok a pocit, ktorý pomôže meniť okolie k lepšiemu, resp. viac akceptujúcemu," uviedol Furiel. "Myslím si, že akýkoľvek Pride je úspešný, keď naň niekto príde a keď ľudia prejdú mestom a nikto pritom nepríde o život. To hovorí aj o našej bezpečnostnej situácii," povedal.

Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, polícia počas monitorovania zhromaždenia nezaznamenala žiadne narušenie verejného poriadku.

Dúhový sprievod a celodenný festival sú vyvrcholením tzv. Pride Week, ktorého súčasťou bolo približne 20 podujatí. Na nedeľu je v Tabačke Kulturfabrik naplánovaný ekumenický program. Pride Košice je podľa organizátorov dúhový pochod za zrovnoprávnenie lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí na Slovensku a zároveň hudobný a kultúrny festival.