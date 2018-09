Zviera už viac nie je vecou: Veterinár psa bez čipu nesmie ošetriť, cirkusy musia byť zaregistrované

Zviera už nie je vecou. Účinnosť v sobotu nadobudla novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá definuje zviera ako živého tvora a cítiacu bytosť.

Veterinár tiež po novom nemôže ošetriť nezačipovaného psa. Výnimkou sú len nevyhnutné prípady v záujme ochrany zdravia a človeka. Právna norma zavádza aj opatrenia proti týraniu zvierat a tráveniu zvierat na sídliskách. Veterinárni inšpektori zároveň získajú právomoc vo výnimočných prípadoch vstupovať do obydlia. Napríklad v prípade dôvodného podozrenia, že je ohrozený život alebo zdravie zvieraťa.

Mení sa aj prístup k cirkusovým zvieratám. Prevádzkovatelia cirkusov sa budú musieť zaregistrovať v Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá bude vydávať, pozastavovať a zrušovať rozhodnutia o schválení pre cirkusy. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR plánuje následne vo vyhláške určiť, ktoré druhy divo žijúcich zvierat nebudú môcť v cirkusoch vystupovať.

Povinné čipovanie reaguje na problém s množiteľmi psov. Zároveň umožní rýchlejšie navrátenie strateného psa majiteľovi. Za začipovanie psa si veterinár môže vypýtať maximálne desať eur. Za majiteľov v hmotnej núdzi alebo poberateľov minimálneho dôchodku poplatok za začipovanie uhradí štát.

Ak pes narodený do 31. augusta nepotrebuje ošetrenie, stačí ho začipovať do 31. októbra 2019. To však neplatí, ak sa takýto pes uvádza na trh, mení majiteľa alebo sa umiestňuje do karanténnej stanice či útulku pre zvieratá. Pri zmene majiteľa bude musieť pôvodný vlastník psa nahlásiť zmenu i údaje o novom vlastníkovi do 21 dní prostredníctvom veterinárneho lekára. Rovnako má postupovať aj pri úhyne psa.

Čip musí mať aj tehotná suka. V prípade plánovaného rozmnožovania ju musí dať majiteľ zaregistrovať ešte pred pripustením, v prípade neplánovaného otehotnenia bezodkladne. Inak psov narodených po 31. auguste musia dať majitelia začipovať najneskôr do 12 týždňov od narodenia. Majiteľovi psa, ktorý má byť podľa zákona začipovaný a nie je, hrozí pokuta 50 eur.