Desivé zábery ženy s dorezanou tvárou obleteli internet: Pozrite sa, čo kráske urobil expartner!

Obžalovaný násilník musel svojej ex priateľke za útok zaplatiť len 85 eur.

Podľa The Sun Robert Jenney (30) tvrdí, že si to Louise Reed (27) urobila sama, aby šokovala na internete. Muž sa vyhol väzeniu napriek tomu, že priznal dva útoky na mamu Louise.

Louise bola nahnevaná sama na seba za to, že zverejnila svoje zranenie na Facebooku. Jej ex priateľ však tvrdí, že si sama porezala tvár a rozmazala po nej krv. "Neprekvapilo by ma, keby si to chcela ešte zhoršiť. Polícia mi ukázala fotografiu a bol to len malý rez na jej nose. Na fotke, ktorú dala na Facebook to vyzerá, akoby bola dorezaná po celej tvári," povedal.

Robert z Middlesbrough v Anglicku dostal podmienku a verejnoprospešné práce. "Spôsob, akým polícia konala, nebol dobrý. Na vyšetrovanie domáceho násilia poverili ženu."