Žreb Ligy Majstrov: Poznáme skupinu smrti, Plzeň proti obhajcovi!

Fanúšikovia sa majú na čo tešiť!

Trojnásobný obhajca titulu vo futbalovej Lige majstrov Real Madrid sa v základnej G-skupine ročníka 2018/2019 stretne s AS Rím, CSKA Moskva a Viktóriou Plzeň s triom Slovákov Matúšom Kozáčikom, Patrikom Hrošovským a Romanom Procházkom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v DrawCentre UEFA v hoteli Grimaldi Forum v Monacu.

Taliansky vicemajster SSC Neapol so slovenským kapitánom Marekom Hamšíkom sa v C-skupine skonfrontuje s Parížom St. Germain, minulosezónnym finalistom FC Liverpool a Crvenou Zvezdou Belehrad, ktorá v 3. predkole vyradila slovenského šampióna Spartak Trnava. Inter Miláno s obrancom Milanom Škriniarom si v B-skupine zahrá proti Barcelone, Tottenhamu Hotspur i PSV Eindhoven. Táto skupina má prívlastok skupina smrti.

Žrebovalo sa zo štyroch výkonnostných košov. Real bol v prvom spoločne s Atleticom Madrid, Barcelonou, Bayernom Mníchov, Manchestrom City, Juventusom Turín, Parížom St. Germain a Lokomotivom Moskva. V druhom koši sa ocitli Borussia Dortmund, FC Porto, Manchester United, Šachtar Doneck, Benfica Lisabon, Hamšíkov Neapol, Tottenham Hotspur a AS Rím. Do tretieho koša zaradili minulosezónneho finalistu FC Liverpool, Schalke 04 Gelsenkirchen, Olympique Lyon, AS Monaco, Ajax Amsterdam, CSKA Moskva, PSV Eindhoven a FC Valencia. Do štvrtého koša sa dostali Viktória Plzeň, FC Bruggy, Galatasaray Istanbul, Young Boys Bern, Škriniarov Inter Miláno, Hoffenheim 1889, Crvena Zvezda Belehrad a AEK Atény.

Žreb rozdelil kluby do ôsmich štvorčlenných skupín, v ktorých sa stretne každý s každým systémom doma-vonku. Do jarného osemfinále postúpia prví dvaja, ôsmi tretí sa presunú do 16-finále Európskej ligy UEFA. Pri žrebe platilo pravidlo, že v jednej skupine sa nemohli stretnúť kluby z jednej krajiny. Rovnako tak nemohli v skupine na seba naraziť kluby z Ruska a Ukrajiny. Tento ročník je už 64. v elitnej európskej súťaži, resp. 27. odkedy UEFA zaviedla Ligu majstrov. Prvé kolo skupinovej fázy je na programe 18.-19. septembra. Finále sa bude hrať v sobotu 1. júna 2018 v Madride na štadióne Metropolitano - v domovskom stánku Atletica.



Skupiny:



A-skupina: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, AS Monaco, FC Bruggy

B-skupina: FC Barcelona, Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Inter Miláno

C-skupina: Paríž St. Germain, SSC Neapol, FC Liverpool, Crvena Zvezda Belehrad

D-skupina: Lokomotiv Moskva, FC Porto, Schalke 04 Gelsenkirchen, Galatasaray Istanbul

E-skupina: Bayern Mníchov, Benfica Lisabon, Ajax Amsterdam, AEK Atény

F-skupina: Manchester City, Šachtar Doneck, Olympique Lyon, 1899 Hoffenheim

G-skupina: Real Madrid, AS Rím, CSKA Moskva, Viktória Plzeň

H-skupina: Juventus Turín, Manchester United, FC Valencia, Young Boys Bern