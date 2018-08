Herečka Hilary Swank odhalila fotky z tajnej svadby: Vydala sa uprostred lesa

Hilary Swank (44) sa druhýkrát vydala! Po dvoch rokoch randenia svoje áno v úplnej tajnosti povedala podnikateľovi Philipovi Schneiderovi.

Herečka svoj veľký deň opísala ako splnený sen a fotky svedčia o tom, že párik je zamilovaný až po uši.

Hilary s Philipom sa zoznámili na rande naslepo a hneď si padli do oka. Celý svoj vzťah si však chránili pred verejnosťou. Dva roky boli tajne zasnúbení a teraz sa tajne vzali. Nádherný obrad prebehol v lese národného parku Redwood v Kalifornii.

Krásku odviedol k oltáru jej otec, kvôli ktorému sa pred pár rokmi na istý čas vzdala hereckej kariéry, aby sa o neho starala. Herečka konečne ukázala svetu zamilované fotky zo svadby. Oblečené mala biele vyšívané šaty, v ktorých vyzerala ako lesná víla. „Bolo to neuveriteľné. Inak sa to nedá opísať. Cítila som obrovskú vďačnosť, že si beriem muža mojich snov a že všetci, ktorých ľúbime, sa zišli pokope uprostred tohto nádherného prostredia. Bol to vskutku splnený sen,“ prezradila herečka pre časopis Vogue.

Celá svadba prebehla v tradičnom duchu a výzdobu tvorili najmä ručne vyrábané dekorácie. Svadobčania sa zabávali až do rána bieleho.

