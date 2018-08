Malý ťahák pre školákov: Ako posilnia vlaky?!

V nedeľu to vypukne! Letné prázdniny sa skončia, žiaci a študenti začnú cestovať do škôl po celom Slovensku.

Najväčší železničný dopravca na začiatok nového školského roka reaguje posilnením spojov. Ako budú jazdiť vlaky? Čo potrebujete, aby ste mohli mať zľavnené cestovné, alebo nemuseli platiť vôbec?

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) posilňuje železničnú dopravu. Dnes, v piatok, v smere zo západu na východ posilní štyri vlaky. V nedeľu bude najviac vyťažená doprava smerom na západ. Železničná spoločnosť posilní deväť vlakov do Bratislavy, dva do Košíc a po jednom z Košíc do Prahy a z Bratislavy do Žiliny. „Všetky uvedené spojenia sú zapracované v aktuálne platnom cestovnom poriadku,” tvrdí hovorca ZSSK Tomáš Kováč. S ohľadom na technické možnosti a dopyt cestujúcich spoločnosť posilní aj ďalšie pravidelné vlaky.

Piatok 31. augusta 2018

EC 243 Roháče (Praha hl. n. 13:11 – Košice 21:07)

R 15711 Šarišan (Bratislava hl. st. 15:00 – Humenné 22:26)

R 15713 Chopok (Bratislava hl. st. 17:00 – Košice 22:57)

RR 15715 Javorina (Bratislava hl. st. 18:55 – Žilina 21:34)

Nedeľa 2. septembra 2018

EC 242 Roháče (Košice 11:07 – Praha hl. n. 19:18)

R 17610 Chopok (Košice 13:45 – Bratislava hl. st. 19:33)

RR 17762 Cassovia (Košice 18:07 – Bratislava hl. st. 00:10, sobota 3. 9. 2018)

REX 17910 Ondava (Humenné 13:19 – Košice 14:50)

R 17612 Šarišan (Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 21:08)

RR 17716 Vršatec (Žilina 16:19 – Bratislava hl. st. 19:14)

RR 17718 Hričov (Žilina 18:03 – Bratislava hl. st. 20:58)

RR 17720 Bezovec (Žilina 20:29 – Bratislava hl. st. 23:01)

RR 17840 Žitava (Banská Bystrica 15:12 – Bratislava hl. st. 19:01)

RR 17842 Skalka (Banská Bystrica 17:12 – Bratislava hl. st. 21:01)

REX 17728 Tríbeč (Prievidza 18:34 – Bratislava hl. st. 21:29)

R 17935 Novohrad (Zvolen os. st. 17:13 – Košice 20:37)

RR 17715 Javorina (Bratislava hl. st. 18:55 – Žilina 21:34)

Zadarmo len s preukazom

Tomáš Kováč, hovorca ZSSK

So začiatkom školského roka sa spája aj registrácia žiakov a študentov na bezplatnú prepravu. Je dôležité, aby na žiadanke boli vyplnené všetky požadované údaje, predovšetkým informácia o trvaní školského/akademického roka a o ročníku, ktorý žiadateľ navštevuje. Zahraničné školy vydávajú potvrdenie na vlastnom tlačive.