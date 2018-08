Nová vila milionára Patrika Tkáča: Megasídlo na Devíne je dostavané

Takto vyzerá skutočný luxus. Známy finančník Patrik Tkáč (45) sa pravidelne umiestňuje medzi najmajetnejšími Slovákmi.

V tomto roku mu v rebríčku boháčov patrí spolu s Jozefom Tkáčom prestížne deviate miesto s majetkom 550 miliónov eur. Peniaze tak môže investovať aj do nehnuteľností. Nový Čas zistil, že len nedávno dokončil honosnú haciendu s výhľadom na Devín a obrovskými vinicami.

Dom a pozemky na lukratívnej adrese v hlavnom meste pri historickom hrade vlastní firma z Tkáčovho impéria, za ktorú koná jeho sestra Andrea. So stavbou začali ešte v roku 2015, pričom vybudovať podobne honosné sídlo dá zabrať. Dokončili ho len nedávno. Nová vila usadená medzi vinicami zatienila aj prominentných susedov, ako je Alexej Beljajev či Tkáčov obchodný partner Ivan Jakabovič. Len samotné pozemky stáli podľa odhadov realitných maklérov od 2,5 do 3,5 milióna eur.

Cena za jeden m2 sa pohybuje od 200 do 300 eur a ďalšie milióny eur putovali do samotnej stavby. „Bez bližšieho pohľadu je nemožné stanoviť presnú cenu. Vzhľadom na pozemok, nadštandard prevedenia a pravdepodobne aj nadštandard vybavenia je cena nehnuteľnosti na úrovni 4 - 6 mil. eur a možno aj viac. Je zjavné, že ide o riešenie na mieru klienta a obdobnú nehnuteľnosť by sme ťažko hľadali,“ povedal Novému Času Martin Lazík z portálu Nehnuteľnosti.sk.

Lokalita Zlatý roh na Devíne patrí medzi tie najlepšie adresy. Celkovo finančníkovi pripadajú pozemky v rozsahu siedmych hektárov. Milionár podľa dokumentov, ktoré predložil stavebník úradom, chcel vo vile herňu, telocvičňu či wellness. V podzemí mali vzniknúť priestory pre dorábanie vlastného vína. Práve vinice sú dôležitou súčasťou celého projektu a tvoria podstatnú časť exteriéru. Vonku sa však viníma aj napustený bazén, ktorý v lete slúži ako ideálne miesto na osvieženie. Pôvodné zámery vybudovať jazero či tobogan zatiaľ zostali len papieri.

Podnikateľ a spoluzakladateľ finančnej skupiny J&T. V súčasnosti pôsobí ako predseda predstavenstva J&T Banky a spolu s otcom Jozefom sa pravidelne umiestňuje v rebríčku najväčších boháčov na Slovensku. V minulom roku mu časopis Forbes odhadol majetok na 550 miliónov eur.