Po hromadnej nehode na D1 je sedem zranených, medzi nimi aj deti: Cudzinec za volantom nafúkal!

Na diaľnici D1 neďaleko Piešťan v smere na Bratislavu sa v stredu večer o 20,30 hod zrazilo osem áut.

Na mieste zasahovali hasiči, záchranári a polícia. Hromadnú nehodu potvrdila trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová. Viacerých zranených museli z auta vyslobodzovať. Medzi zranenými sú tri deti. Polícia miesto nehody uzavrela, vytvárali sa kolóny.

K nehode došlo pravdepodobne tak, že vodič auta VW Sharan prešiel do pravého jazdného pruhu, kde narazil do auta jazdiaceho vedľa neho. Následne ho odhodilo do stredových zvodidiel a zostal stáť v ľavom pruhu. "Tým, že vytvoril náhlu prekážku pre ďalšie prichádzajúce autá, došlo k hromadnej havárii. Podľa doterajších informácií pri nehode utrpelo ťažké zranenia sedemročné dieťa," pridala trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.

Vodič (29) VW Sharan, Rumun žijúci v Bratislave, nafúkal po nehode 1,27 promile. Polícia ho zadržala, vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, spresnila hovorkyňa.

Polícia príčiny a okolnosti dopravnej nehody vyšetruje. Svedkov žiada, aby sa prihlásili na linke 158. "V prípade, ak mal niekto kameru, ktorá zachytila nehodu, poskytnutie videozáznamu by polícii významne napomohlo pri objasnení tejto hromadnej nehody," požiadala hovorkyňa.