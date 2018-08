Országh vidí v príprave Slovana medzery: S týmto nie je spokojný

Hráči Slovana Bratislava sa chcú v novej sezóne Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) ukázať v lepšom svetle ako v ročníku 2017/2018.

"Belasí" vstupujú do svojej siedmej sezóny v nadnárodnej súťaži. Tréner Vladimír Országh bol v príprave spokojný s nasadením hráčov. Chcel by však priviesť do tímu ešte aspoň dve posily.

Slovan v príprave odohral deväť zápasov, v piatich odchádzal ako zdolaný tím. "Prípravu hodnotíme dobre, až na zápas proti Komete Brno na domácom ľade. V ňom sa však prejavila únava, hráči mali za sebou sedem zápasov v priebehu piatich dní. Káder ešte nemá takú podobu, akú si predstavujeme, čo sa týka kvality. Páli nás časť ofenzívy, ale pracujeme na tom, aby sme priviedli do tímu dvoch útočníkov," uviedol na štvrtkovom brífingu športový riaditeľ klubu Oldřich Štefl.

V Slovane sa po skončení uplynulej sezóny vyostril konflikt medzi ním a generálnym manažérom Patrikom Zimanom. Ziman podporovaný fanklubom žiadal odstúpenie Štefla, zároveň oznámil verejnosti, že tím aj v nasledujúcej sezóne povedie Bielorus Eduard Zankovec. Po rozhovoroch s prezidentom klubu Jurajom Širokým napokon Ziman na svoju funkciu abdikoval a manažment oznámil dohodu s hlavným trénerom Vladimírom Országhom. Ten bol s prípravou rovnako spokojný len čiastočne. "Som spokojný zhruba na 80 percent. Zabrzdila nás viróza, museli sme vynechať pár tréningov. Mrzí ma zápas proti Brnu. Mužstvo sa tvorí za pochodu, teraz prišli dvaja noví a ja dúfam, že rozdieloví hráči. Konkurencia veľa vecí vyrieši," uviedol Országh a dodal: "Potrebujeme päť silných pätiek, momentálne ich máme štyri. Ale chalani pracovali veľmi svedomito, s nasadením. Ja dúfam, že prídu ešte noví hráči. Čaká nás náročný program, prvé dva mesiaci nás čaká 26 zápasov, tréningy budú len regeneračné."

Na novú sezónu sa tešia aj hráči, šéfom kabíny bude Michal Sersen. Ten povedie Slovan do novej sezóne ako kapitán. "Vlani sme nemali ideálnu sezónu a ja dúfam, že sa nebude opakovať. Veríme, že na konci základnej časti budú všetci spokojní. Cieľ je samozrejme play off."

Országha potešil nedávny príchod dvoch Kanaďanov Jeffa Taffea a Erica Gelinasa, ktorí by mali zvýšiť silu mužstva v presilových hrách. "Príprava nám ukázala pozitíva, ale aj to, čo musíme zlepšovať. Máme problém s psychikou mužstva, resp. s nastavením hráčov. Boli zápasy, v ktorých sme mali pätnásťminútové výpadky. Ešte nás trápia špeciálne tímy, ale s príchodom Taffea a Gelinasa išla hra v presilovkách hore. Potrebujeme, aby zapracovala aj druhá presilovková lajna. Oslabenia, to bude veľmi silná zbraň všetkých mužstiev v KHL, na tom musíme popracovať. Hra 5 na 5 nebola až taká zlá, ale špeciálne tímy nám robili najväčšie problémy."

V tíme dostane príležitosť aj skupina mladých hráčov, dvere majú otvorené aj ďalší. "Dosť hráčov bude mať striedavé štarty, pretože nechcem, aby vysedávali na tribúne. Ešte sa obzeráme po mladých hráčoch, ktorí dostanú šancu zabojovať o KHL. Kelemen sa zranil tam to vyzerá na dlhšie, okolo troch až štyroch mesiacov. Konkurenciu potrebujeme, len tak sa posunieme dopredu," uviedol Országh.

Slovan pred začiatkom sezóny upravil ceny vstupeniek, tie budú lacnejšie ako vlani. Domáce zápasy bude hrať v pracovných dňoch o 18.30 h, pre divákov sú pripravené aj nové súťaže. Ako informoval marketingový riaditeľ klubu Milan Vajda, tesne pred podpisom je zmluva so spoločnosťou Mastercard, jej meno by mohol niesť niekoľko sezón aj Zimný štadión Ondreja Nepelu.