Slovenský šampión sa predstaví v LM v ťažkej skupine: Aké sú ciele?

Hokejisti HC'05 Banská Bystrica sa opäť pokúsia vyniknúť aj na medzinárodnej scéne. Vlani sa im v role slovenského šampióna premiéra v Lige majstrov relatívne vydarila.

Zaplnili štadión, väčšina hráčov si prvýkrát v kariére zahrala proti absolútnej špičke iných krajín, dvakrát zvíťazili a do sezóny, v ktorej titul obhájili, vstúpili už s cennou skúsenosťou.

Teraz narazia na iných súperov, hneď v úvodnom zápase vo štvrtok o 19.30 na fínsky klub JYP Jyväskylä a v sobotu o 19.00 na švajčiarske Lugana s úmyslom favoritov potrápiť a prípadne aj zabodovať.

V generálke na ligu sa proti bratislavskému Slovanu minulý piatok Bystričania optimálne naladili. Podali kompaktný bojovný výkon, zvíťazili 4:3 a naznačili, že v žiadnom prípade nechcú hrať v LM druhé husle. Ivan Droppa, asistent trénera Dana Cemana, verí, že budú pokračovať v nastavenom trende.

"Sme radi, že sme nad Slovanom vyhrali, aj keď sa ten zápas pre nás nevyvíjal dobre. Je to pre nás vzpruha a zároveň aj poučenie. V druhej tretine sme hrali bez energie, zložito, v tretej sme však už ukázali takú tvár, akú by sme mali mať. V príprave sme vyhrávali okrem jedného zápasu s Viedňou všetko a aj zostava sa nám stabilizovala, takto nastúpime aj proti Fínom, ak sa nestane niečo nepredvídané."

Liga majstrov dokáže motivovať. "Chceme uspieť minimálne ako minulý rok, no myslím si, že sa prejaví väčšia skúsenosť a môžeme prekvapiť. Musíme však podať plnokrvné výkony a ja verím, že to zvládneme. Aj keď sa táto súťaž považuje aj za prípravu, je taká významná, že nikto, ani my, nechceme byť len do počtu."

"Nejaký cieľ ako vyhrať celú súťaž, to si naozaj nedávame, ale radi by sme uspeli v skupine tak, že budeme spokojní a pokojne naskočíme do našej ligy. Dúfam, že opäť zaplníme štadión a diváci nás podporia. Ľahký súper nás v Lige majstrov nečaká, všetky tímy sú tam preto, že majú na to hráčov a dobrý herný drajv."

"So Slovanom sme ukázali svoju silnú stránku, hrali sme ako kolektív, priaznivé boli čísla v blokovaných strelách, hráči sa nebáli zrážať, a to je povzbudzujúce. Ak hru zjednodušíme a narastie počet striel, tak nám to určite prospeje,"povedal Droppa.

Program HC'05 v Lige majstrov - H-skupina:



štvrtok 30. augusta: 19.30 BB - JYP Jyväskylä (Fín.)

sobota 1. septembra: 19.00 BB - HC Lugano (Švajč.)

piatok 7. septembra: Lugano - BB (19.45)

nedeľa 9. septembra: Jyväskylä - BB (18.00)

utorok 9. októbra: 17.00 HC Škoda Plzeň - BB

streda 17. októbra: 17.00 BB - Plzeň