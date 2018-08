Hanbe Bratislavy odzvonilo: Hlavná stanica zhltne 2,8 milióna eur, takto má vyzerať po novom!

Dôstojnejšia Hlavná stanica! Mnohokrát kritizovaná, špinavá a nazývaná „strašiakom Bratislavy“ sa konečne dočká rekonštrukcie.

Práce na obnove by chceli stihnúť dokončiť ešte pred začiatkom budúcoročných májových majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na Slovensku. Snáď sa konečne nebudeme musieť hanbiť za vstupnú bránu do hlavného mesta.

Premiér Peter Pellegrini sa dohodol s ministrom financií Petrom Kažimírom a ministrom dopravy Árpádom Érsekom na rekonštrukcii Hlavnej stanice. Predseda vlády spresnil, že sa spoločne s ministrami dohodli na vyčlenení 2,8 milióna eur, ktoré umožnia Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR) rekonštruovať svoju infraštruktúru. „Odľahčí sa tak ich vlastný rozpočet na to, aby adekvátnu sumu v rovnakom objeme preinvestovali na rekonštrukciu Hlavnej stanice v Bratislave,“ skonštatoval Pellegrini.

Nemalá suma sa podľa ministra financií podarila uvoľniť vďaka tomu, že sa slovenskej ekonomike z hľadiska príjmov štátneho rozpočtu darí. „Z týchto nadpríjmov uvoľníme čiastku necelých troch miliónov eur,“ vysvetlil.

Peniaze chcú ŽSR investovať do nového opláštenia stanice, fasád, osvetlenia i do nového dizajnu vnútorného priestoru. ŽSR však už s čiastočnou revitalizáciou stanice začali a preinvestovali 2,3 milióna eur. „Stanica si zaslúži obnovu, aby spĺňala nároky 21. storočia,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy. Podľa premiéra je Hlavná stanica akousi vstupnou bránou a prvou vizitkou krajiny. „Veľa rokov je táto stanica predmetom kritiky jej stavu, je poznačená dlhodobými spormi ľudí, ktorí chceli v tomto prostredí realizovať revitalizáciu, ale dodnes sa tak nestalo. Sme preto povinní túto stanicu vynoviť,“ uviedol Pellegrini.

Želá si, aby sa rekonštrukcia dokončila ešte pred začiatkom budúcoročných májových majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na Slovensku. Zároveň odmieta tvrdenia, že k uvoľneniu peňazí na stanicu dochádza krátko pred novembrovými komunálnymi voľbami. „Pri rozhodovaní o tejto investícii je pre mňa irelevantné, kedy sú komunálne voľby. O podporu svojich kolegov by som žiadal bez ohľadu na to, kto je dnes primátor Bratislavy alebo kto sa ním chce stať. Je mi to úplne jedno,“ podotkol predseda vlády. Momentálne už začali práce na novom asfalte v okolí autobusových zastávok.

O hlavnej stanici

- 1848 postavili prvú staničnú budovu, ktorá dnes slúži Ministerstvu vnútra na Šancovej ulici

- 1871 postavili druhú staničnú budovu, po dokončení trate Budapešť – Štúrovo – Bratislava a používa sa dodnes

- 1883 vzniklo prepojenie so Železničnou stanicou Rača, ktoré bolo neskôr prepojené na trať do Žiliny

Veríte, že sa stanica prerobí?

Študentka Dominika (22), Svidník

- Stále neverím, že stanicu prerobia. Vizualizácie kolujú na nete a veľmi prerobená zatiaľ nevyzerá. Asi by som to všetko zbúrala a nanovo postavila.

Študentka Ema (17), Bratislava

Otvoriť galériu Študentka Ema (17), Bratislava. Zdroj: aj, Modulor

- Vlaky využívam pravidelne, keď­že hrám tenis za klub mimo Bratislavy. Som rada, že sa stanica vynoví.