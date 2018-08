V Moskve vyrastie najvyšší mrakodrap ruskej metropoly: Hádajte, čo bude 5 metrov pod jeho vrcholom

Predstavitelia Moskvy schválili výstavbu mrakodrapu vysokého 404 metrov, ktorý sa stane najvyššou budovou ruskej metropoly.

Architektonický návrh by mal byť dokončený do novembra a výstavba začať v roku 2019. V e-mailovom interview so serverom CNN to uviedol architekt Sergej Skuratov zo štúdia Sergey Skuratov Architects.

Stavba v obchodnej štvrti, ktorá má byť otvorená v roku 2024, prevýši existujúcu najvyššiu, 373 metrov vysokú budovu. Pozostávať bude z dvoch častí, z nižšej 12-podlažnej stavby širokej iba 32 metrov, kde budú obchodné a kancelárske priestory, a z napospol obytného mrakodrapu so 104 podlažiami.Ruské hlavné mesto je na mrakodrapy bohaté. V obchodnej štvrti je v súčasnej dobe