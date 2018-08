SaS varuje pred politikmi, ktorí miesto demokracie ponúkajú totalitu: Národy vedú do katastrof

Politická strana SaS hodnotí Slovenské národné povstanie (SNP) ako schopnosť Slovákov postaviť sa na správnu stranu v zložitej historickej situácii.

Významná časť občanov podľa liberálov pochopila, že ľudácky režim pod vedením prezidenta Jozefa Tisa nemá perspektívu a kolaborácia s nacistickým Nemeckom je zločinom. "Tých, ktorí sa chopili zbraní s čestnými úmyslami a ktorí nasadzovali svoje životy za slobodu, musíme mať navždy v úcte. Ich odkaz je stále aktuálny. Varujú nás pred politikmi, ktorí miesto demokracie a slobody ponúkajú občanom v peknom obale totalitu a ktorí úmyselne či z neznalosti vedú národy do katastrof," odkázalo vedenie SaS.

Slovensko sa podľa nej v roku 1989 zbavilo niekoľkých dekád neslobody a aj preto si dnes Slovenské národné povstanie už nemusíme pripomínať ako večnú slávu komunistov, ale ako pomník národnej vzbury proti útlaku a pripojenie sa k tým, ktorí bojovali s nacistickým Nemeckom po celom svete.

Mimoparlamentné KDH pri príležitosti 74. výročia SNP uviedlo, že povstať proti fašizmu bola naša povinnosť. "Ak by sme to nedokázali, museli by sme sa naveky hanbiť. SNP malo svoj význam a určite sa za to treba našim predkom patrične poďakovať. V dnešný deň myslíme aj na ľudí, ktorí sa nebáli položiť svoj život v boji proti fašizmu. Česť ich pamiatke," odkázal hovorca kresťanských demokratov Stano Župa.