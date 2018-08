V Žilinskom kraji v utorok popoludní vbehol školák Emilko (9) do cesty osobnému autu. Chlapčeka so zranením hlavy previezli do nemocnice.

Školák Emilko (9) v utorok popoludní v obci Nesluša (okres Kysucké Nové Mesto) vbehol do cesty vodičovi (53) osobného auta Škoda Fabia. Chlapčeka so zranením hlavy previezli záchranári do Detskej fakultnej nemocnice v Martine. "Polícia nehodu vyšetruje," uviedla žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.