Svetoznámy architekt chce pre Janov navrhnúť nový most: Zadarmo a z dôvodu, ktorý dojíma

Zrejme najznámejší taliansky architekt Renzo Piano ponúkol v utorok svojmu rodnému mestu Janov, že preň vypracuje návrh nového mosta, ktorý má nahradiť ten zrútený.

Piano podľa agentúry Reuters uviedol, že po nedávnom páde veľkej časti diaľničného Morandiho mosta, ktorý si vyžiadal 43 životov, nedokáže myslieť na nič iné, než na janovskú tragédiu.

Tento 80-ročný architekt sa do povedomia dostal už v 70. rokoch stavbou parížskeho Centra Pompidou a neskôr svoju slávu upevnil mnohými ďalšími projektmi. V súčasnosti žije vo Francúzsku, kanceláriu si však ponechal aj v rodnom Janove. Svoj najnovší zámer - navrhnúť diaľničný most v Janove - oznámil po diskusii s prezidentom regiónu Ligúria Giovannim Totim.

"Môj záväzok je predovšetkým morálny: chcem zaistiť to, aby mal nový most črty Janova, naše vlastnosti aj trošku našej šetrnosti," povedal Piano novinárom po stretnutí s Totim. "Nedokážem myslieť na nič iné, než na ten most," dodal. "Renzo Piano sa ako kompetentný Janovčan dobrovoľne ponúkol, že svoj nový projekt mosta venuje mestu ako dar," povedal médiám Toti. "Pomoc sme s radosťou prijali a on už spravil niekoľko návrhov," dodal.

Veľká časť Morandiho mosta v Janove sa zrútila 14. augusta počas hustého lejaku, pričom zo 45-metrovej výšky spadlo viac než 30 osobných i nákladných vozidiel. Tragédia si vyžiadala 43 ľudských životov. Medzi možnými príčinami nešťastia figurujú nedostatočná údržba mosta či chyby v jeho konštrukcii. Z domov pod mostom evakuovali vyše 600 obyvateľov.

Talianska vláda nedávno oficiálne spustila proces odobratia licencie diaľničnej spoločnosti Autostrade per l'Italia, ktorej pripisuje zodpovednosť za nešťastie. Zaviazala sa tiež, že most čo najrýchlejšie znova postaví. Zrútený Morandiho most bol v čase svojho dokončenia v roku 1967 všeobecne považovaný za odvážny architektonický čin a stal sa symbolom spájajúcim dve časti tohto talianskeho prímorského mesta.