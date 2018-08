Desivé priznanie olympijského víťaza: Neviem, čo sme hltali, pre nás to boli lentilky

Tridsať rokov po zisku zlatej medaily v desaťboji na OH 1988 v Soule sa Christian Schenk prvýkrát priznal, že si počas atletickej kariéry pomáhal nedovolenými podpornými prostriedkami.

Päťdesiattriročný bývalý reprezentant NDR to uviedol vo svojej autobiografii, ktorej ukážky zverejnil denník Bild.

"Najprv som popieral, že by som niekedy užíval zakázané prostriedky. Potom som to zmiernil na tvrdenie, že som nikdy vedome nedopoval. Oboje bola lož," uviedol Schenk vo svojej novej knihe. Rodák z Rostocku prezradil, že bral napríklad anabolický steroid Oral Turinabol. "Napríklad na sústredení v Bulharsku som zažil, že sa hneď vedľa taniera s jedlom dávali športovcom rôzne tabletky. Hovorili sme im lentilky. Neviem, čo sme to vtedy hltali. Údajne to mali byť vitamíny a minerály," povedal Schenk, ktorý prvýkrát dopoval ako 20-ročný.

V rozhovore pre Frankfurter Allgemeine Zeitung ďalej prezradil, že počas kariéry bojoval s vážnymi psychickými problémami. "Mal som takú hlbokú depresiu, že som niekedy aj uvažoval, že si siahnem na život," priznal bývalý desaťbojár, ktorý okrem zlata z OH 1988 získal aj bronz na ME 1990 v Splite a MS 1991 v Tokiu. Doteraz je spoludržiteľ desaťbojárskeho svetového rekordu v skoku do výšky (227 cm). Aktívnu športovú kariéru ukončil v roku 1994.