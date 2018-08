Putin strávil víkend v spoločnosti dvoch mužov: Ruský prezident na fotkách, ktoré obleteli svet

Kremeľ v pondelok zverejnil niekoľko fotografií zo sibírskeho víkendu prezidenta Vladimira Putina. Spoločníkov mu robili minister obrany Sergej Šojgu a šéf tajnej služby FSB Alexander Bortnikov.

Snímky ukazujú 65-ročného Putina pri skúmaní sadeníc ihličnanov, pri plavbe v člne po rieke Jenisej či pri vychádzke v horách.

Agentúra Reuters pripomenula, že predchádzajúce Putinove fotografie z výprav do divočiny mali pravdepodobne predviesť pevné fyzické zdravie a silu hlavy štátu. Boli časy, keď sa Putin preháňal na Sibíri na koni či užíval si plavbu na rafte a celkovo pútal pozornosť médií aktivitami, pomáhajúcimi budovať imidž dobrodruha a súčasne i ochrancu prírody a zvierat. Ponáral sa do oceánu v potápačskej kombinéze, aby pripevnil na chrbát beluhy vysielačku monitorujúcu jej pohyb v Pacifiku, v batyskafu sa potopil do hĺbky 1400 metrov v Bajkalskom jazere, na motorovom rogale sprevádzal let žeriavov, na Ďalekom východe zneškodnil uspávacou puškou tigricu.

Niekdajšia výprava na dno Čierneho mora, kde Putin našiel dve amfory, sa ale príliš nevydarila. Neskôr bol Kremeľ nútený priznať, že objav antických trofejí bol vopred starostlivo pripravený. Vlani Putin na Sibíri vyrazil na ryby - nie však s prútom a plechovkou červov, ale s potápačskými okuliarmi a harpúnou dve hodiny prenasledoval šťuku vo vode, ktorej teplota nepresahovala 17 stupňov Celzia.

Tentokrát v odľahlej sibírskej republike Tuva Putin podľa svojho hovorcu nerybárčil, ale kochal sa. "Pokiaľ ide o uplynulú sobotu a nedeľu, prezident sa cestou do Kemerova rozhodol odísť skôr a strávil sobotu a v nedeľu v Tuve u Jeniseja. Prešiel sa po horách, kochal sa krásami prírody," povedal Dmitrij Peskov. Internetový denník Gazeta.ru z výbavy hlavy štátu odhadol, že Putin bol pravdepodobne na hubách.