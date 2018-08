Študent Milan sa ubytoval na bratislavskom intráku: Z toho, čo našiel na balkóne, vám skrúti žalúdok!

Bývanie ako zo zlého sna! Presne také čakalo na Milana, ktorý z rodného Kežmarku prišiel do hlavného mesta, aby si odkrútil ďalší semester na Univerzite Komenského.

Po mesiacoch oddychu a domácej stravy návrat do krutej reality. Pre nádejného novinára z východného Slovenska to okrem študijných povinností znamenalo aj poriadny šok v podobe prechodného ubytovania. To našiel na internáte, medzi študentmi známom ako Šturák.

Ubytovacie zariadenie Univerzity Komenského sa nachádza v Mlynskej doline a každoročne prichýli tisícky študentov. Pred blížiacim sa zimným semestrom tu našiel dočasný "domov" aj Milan z Kežmarku. Tomu však prvotné nadšenie dlho nevydržalo. "Naozaj skvelý pocit, keď sa príde človek ubytovať a nájde tam toto," napísal do facebookovej skupiny venovanej bratislavským internátom a pridal veľavravnú fotku: