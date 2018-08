Exfarmárka Mokráňová čakala od frajera snubný prsteň, teraz otvorene priznáva: Rozmyslel si to!

Dvojnásobná účastníčka markizáckej reality šou Farma Lucia Mokráňová sa rozhodla upustiť od plánov na veľký deň v bielych šatách.

Jej partner, fitnestréner Peter Pätoprstý, totiž pred ňou stále nepokľakol. Kráska predpokladala, že na výnimočnú udalosť využije vysnenú dovolenku v americkom Miami, ktorú absolvovali v máji. ,,Čakala som, že tam sa stane ten krok, tam mi nasadí prsteň na ruku. Všetci to čakali. Keď sme šli na nejaké romantické miesto, tak som si vravela, že si musím dať pekné šaty, lebo už ma asi požiada o ruku," priznala po návrate z dovolenky Novému Času Lucia, ktorá sa však snubného prstienka nedočkala. ,,Uvítala by som to, už sme spolu dlho, mám na to aj vek. Je to partner, s ktorým by som si vedela predstaviť zvyšok života."

Prešlo pár mesiacov a teraz je všako inak. Dvojica upustila od plánov na svadbu aj deti. Čo sa stalo? Lucia to vysvetlila v rozhovore.