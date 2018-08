Zúfalá matka troch detí má obrovskú smolu: Zomrel jej manžel, potom prišla ďalšia rana

Je matkou troch detí, na ich výchovu je však sama.

Britka Jessica Haslem-Bantoft (29) je mamou na plný úväzok. Z detí Tobyho (8), Georgea (5) a Barnabyho (3) má veľkú radosť. V jednej veci má však obrovskú smolu. Šťastie z detí nemá s kým zdieľať. Bola totiž už dvakrát vydatá, no obaja manželia jej zomreli.

"Keď som zachytila pohľad môjho manžela Toma z fotografie pri krbe, opäť som pocítila tú bolesť z jeho straty, aj keď zomrel pred šiestimi mesiacmi," cituje slová užialenej ženy britský denník The Sun. Rodina a priatelila ju presviedčali, že tá bolesť časom prejde, no ona má na to iný názor. Stratu manžela zažila už po druhý raz. Jej prvý manžel Jason zomrel pred tri a pol rokom. "Ľudia na mňa zízajú a nevedia pochopiť, že som už dvojnásobnou vdovou, mám len 29 rokov," dodáva.

Jessica stretla svojho prvého manžela ešte v tínedžerskom veku. Boli z nich najlepší priatelia a splodili spolu tri deti. Všetko sa zmenilo, keď Jesica čakala tretieho potomka. Jedného dňa sa pred jej dverami zjavili policajti. Jason v práci zasiahol elektrický prúd a muži zákona jej prišli oznámiť správu o jeho úmrtí. Tehotnej žene sa zrútil celý svet.

Po niekoľkých mesiacoch sa vdova naučila žiť so smútkom a po dvoch rokoch si domov najala záhradníka menom Tom. "Dobre sme spolu vychádzali a po čase ma zavolal von." priznala Jessica. Vzájomné sympatie prerástli v lásku. Toma si obľúbili aj deti a zdalo sa, že ich rodinné šťastie už nič neprekazí. Do ich životov však prišla zákerná choroba. Tomovi sa vrátila rakovina, ktorú prekonal už v minulosti, no tento raz boj s ňou prehral. Po šiestich mesiacoch sa dvojica vzala na nemocničnom lôžku. O pár dní Tom zomrel.

Jessica sa snaží napriek krutému osudu žiť svoj život ďalej. "Napriek tomu, čím som si prešla, nič by som nezmenila. Len dúfam, že jedného dňa nájdem niekoho, s kým budem môcť zostarnúť," dodala na záver.