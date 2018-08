Najväčší prísľub do budúcnosti: Kanoistka Valová (16) už patrí medzi najlepších

Najväčší prísľub do budúcnosti.

Juniorka Lucia Valová má síce ešte len 16 rokov, no je už deviatou najlepšou kanoistkou na 500 m na svete! V Portugalsku potešila senzačným postupom do A-finále.

Talentovaná pretekárka je juniorskou majsterkou sveta v C1 na 500 m, na 200 m má striebro a na tejto trati je aj juniorskou vicemajsterkou sveta. Cez víkend výborne zabojovala už aj medzi ženami na MS v Portugalsku, kde sa ako vôbec prvá Slovenka v ére samostatnosti prebojovala do A-finále kanoistickej disciplíny! Na 500 m skončila deviata, keď doplatila na nepriaznivé poveternostné podmienky.

„Začal fúkať vietor zboku. Vzhľadom na to, že je menšieho vzrastu a ešte nie je na tom tak, ako jej o niekoľko rokov staršie súperky, ťažšie sa jej kormidluje. Mala takmer najhoršiu dráhu, a keď jej fúka z ruky, loď to brzdí a ona ešte nemá také silné páky. Dobojovala to však statočne, robila, čo mohla,“ zhodnotil vystúpenie svojej zverenky pre canoe.sk tréner Marián Ostrčil. Samotná Lucia Valová tiež vyjadrila radosť z účasti v A-finále: „Bronz z juniorských MS je mojím doteraz najväčším úspechom, deviatu priečku na seniorských by som radila približne na úroveň zlata z juniorských ME. Odvtedy však moja výkonnosť stúpla, so semifinále som maximálna spokojná, s finále však už nie, pretože podmienky mi nedovolili podať optimálny výkon. Už samotná účasť vo finále je však super. Povzbudilo ma to do ďalšej práce z pohľadu, že sa dokážem porovnávať s najlepšími aj spomedzi starších kolegýň!“