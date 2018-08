Taliansky vicepremiér má problém: Salviniho vyšetrujú za tvrdé zaobchádzanie s migrantmi

Talianskeho ministra vnútra a vicepremiéra Mattea Salviniho vyšetrujú za jeho tvrdé zaobchádzanie s migrantmi. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.

Prokuratúra na Sicílii vyšetruje jeho a šéfa jeho kancelárie za únos, zneužívanie úradnej moci a nelegálne zadržiavanie. Súvisí to so zadržiavaním 177 migrantov na lodi talianskej pobrežnej stráže, ktorá zakotvila v Catanii v pondelok. Niekoľkým z nich povolili v stredu loď Diciotti opustiť, ale ostatným povolili vystúpiť až tento víkend, keď Albánsko, Írsko a talianska katolícka cirkev prisľúbili, že migrantov prijmú.

Zákonnosť Salviniho krokov sa začala skúmať, pretože v Taliansku sa nemôže ľuďom obmedziť sloboda na dlhšie ako 48 hodín bez schválenia zo strany sudcu.

V prípade lode Diciotti nebol žiadny súdny dohľad. Salvini bránil migrantom vystúpiť, ale skôr ako písomnými nariadeniami svoje želania komunikoval cez Facebook.

Jeho prípadom sa bude zaoberať špeciálny tribunál, ktorý má na starosti kauzy členov vlády. Musí ho zriadiť súdny dvor v Palerme. Salvini sa však zrejme na lavicu obžalovaných nedostane, pretože by ho musel najprv parlamentný výbor zbaviť imunity. Pred stíhaním ho pravdepodobne ochránia jeho spojenci vo vládnej koalícii, uvádza DPA. "Môžu ma vyšetrovať, môžu ma zatknúť, ale nemôžu zastaviť túžbu 60 miliónov Talianov po zmene," povedal Salvini v sobotu na zhromaždení s tým, že všetci Taliani ho podporujú. "Takže môžu vyšetrovať, koho chcú, môžu si po mňa prísť, som pripravený, čakám na nich," dodal.

V nedeľu sa ho zastal iný taliansky politik, ktorý mal problémy so zákonom - expremiér Silvio Berlusconi. Podľa neho minister čelí "absurdným a chatrným obvineniam" a prokuratúra sa zaplietla do "čisto politickej záležitosti, do ktorej by nemala vôbec zasahovať".