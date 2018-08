Hrozivý stret: Obranca Evertonu skončil po zrážke v nemocnici

Scéna ako z hororu!

Nepríjemnú situáciu priniesol sobotňajší duel 3. kola anglickej futbalovej Premier League medzi Evertonom a Bournemouthom (2:2). V jeho závere sa domáci stopér Michael Keane nešťastne zrazil hlavou so spoluhráčom Idrissom Gueyem a zostal nehybne ležať na trávniku.

Dvadsaťpäťročný anglický obranca vyzeral byť po zrážke v bezvedomí. Okamžite mu pribehli na pomoc zdravotníci, nasadili mu kyslíkovú masku a zafixovali mu krk "golierom". Napokon ho z trávnika odniesli na nosidlách. Keanea, ktorý predtým v 66. minúte strelil druhý gól Evertonu, odviezli do nemocnice. Hra pokračovala po šesťminútovom prerušení. Na ihrisku zraneného stopéra nahradil v 95. minúte Kurt Zouma.

"Dúfam, že to nie je nič vážne," citoval portál BBC trénera "Toffees" Marca Silvu. "Michaela odviezli do nemocnice, teraz čakám na nové informácie. Nie je to pre nás dobrá správa. Verím, že všetko dobre dopadne," dodal.