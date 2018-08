Kritická správa ministerstva spravodlivosti: Hovorí to, o čom sa dlho šepkalo!

Nepekné výsledky. Ministerstvo spravodlivosti pod vedením Gábora Gála (43) ukázalo analýzu, ktorá jasne hovorí to, o čom sa dlho len šepkalo.

Poslanci parlamentu majú nastavené veľmi nízke pravidlá kontroly a preto treba do konca roka presadiť viacero opatrení, aby sa stransparentnila ich práca. Čo všetko treba zmeniť?

Návrh prijala Skupina štátov proti korupcii, ktorej členom sme už od roku 2013. Teraz sa pozreli na to, ako sa Slovensku podarilo dosiahnuť ciele určené v tejto správe. Nedostatky vidia v prevencii korupcie poslancov, pričom chýba zákon o lobingu, etický kódex poslanca, osobitné pravidlá pre parlament týkajúce sa napríklad prijímania darov poslancami, ale aj lepšia kontrola ohľadom konfliktov záujmov či majetkových priznaní verejných funkcionárov. V správe tvrdia, že v najbližšom hodnotení sa zamerajú pri Slovensku aj na prevenciu korupcie členov vlády. „Vyžaduje si to aj zmenu mechanizmu kontroly obsahu a pravdivosti majetkových priznaní tak, aby táto kontrola nebola iba formálna,“ uvádza sa v správe.

O prijatie kódexu sa v minulosti pokúšali viaceré politické strany. Aj v súčasnosti existuje pracovná skupina, ktorá má pripraviť zmenu zákona o konflikte záujmov aj s prísnejšími majetkovými priznaniami. V parlamente už bolo viacero takýchto noviel, ale neprešli. „Najväčšie nedostatky pretrvávajú vo vzťahu k oblasti prevencie korupcie poslancov Národnej rady SR,“ konštatujú v hodnotení. Za najzávažnejší problém vo vzťahu k poslancom označujú chýbajúcu transparentnosť pri prijímaní zákonov. „Najmä v oblasti styku poslancov s takými tretími stranami, ktorých zámerom je ovplyvňovanie verejnej politiky. Dosiaľ nebol prijatý ani Kódex správania poslancov,“ píše sa v dokumente.

Šéf parlamentu Andrej Danko nedávno tvrdil, že chce mať kódex hotový už na jeseň a mal by platiť pre slovenský, český a rakúsky parlament. „Vzorom nám je aj kódex Knessetu, ktorý upravuje vzťahy poslancov alebo lobizmus. Na jeseň urobíme draft Etického kódexu, ktorý by možno v čase stého výročia vzniku Československa bol prijatý a platil by pre slovenský, český a rakúsky parlament. Každý štát by si ho následne implementoval,“ vyhlásil Danko pre portál webnoviny.sk. Tvrdí, že sa tam bude riešiť lobizmus, komunikácia aj oblečenie.

Odporúčania zákonodarcom

1. Zvýšiť transparentnosť legislatívneho procesu - zaviesť štandard pri stykoch s lobistami, ktorí ovplyvňujú verejnú mienku (nesplnené)

2. Schváliť kódex správania poslancov - zásady slušného správania, pravidlá predchádzania konfl iktu záujmov (nesplnené)

3. Vypracovať pravidlá týkajúce sa prijímania darov, pohostenia a iných výhod (čiastočne splnené)

4. Zdokonaliť predpisy o zverejňovaní majetkov - vyžadujú vypracovanie a schválenie ústavného zákona o konflikte záujmov (čiastočne splnené)

5. Posilniť kontrolu dodržiavania pravidiel o konfliktoch záujmov - zmena mechanizmu kontroly obsahu a pravdivosti majetkových priznaní, aby to nebolo len formálne (nesplnené)