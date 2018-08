Vojna Jiřího a Petry Paroubkových sa stupňuje: Proti jeho vôli predala dom v Grécku

Rozohrali vojnu. V rodine bývalého expremiéra Českej republiky Jiřího Paroubka (66) to vrie.

Jeho bývalá manželka Petra (44) ho obvinila z nelegálnych príjmov, ktoré sa mali počítať v miliónoch českých korún. Známy politik nezostal svojej bývalej družke nič dlžný a kontruje tým, že si slušne zarábala u obvineného lobistu.

Bývalí manželia sa už dlhšiu dobu hádajú o výživné na spoločnú dcéru. Paroubek k tomu najnovšie ide kandidovať vo voľbách do českého senátu. Škandál mu tak môže poriadne zavariť. Petra ho obvinila z prijímania špinavých peňazí. „Nebudem hovoriť, odkiaľ tie finančné zdroje sú, alebo na čo sa spotrebovávali,“ povedala Paroubková v rozhovore pre Seznam s tým, že mal miliónové nelegálne zárobky. V minulosti pritom Petra svojho muža bránila kde sa dalo. „Myslela som si, že Jiří Paroubek doma je iná osoba, než ten, ktorý vystupuje na verejnosti, kde dokáže klamať a byť manipulatívny,“ uviedla pre Blesk.

Zároveň dodáva, že peniaze si dokáže jej bývalý muž ošetriť právne tak, že sa k nim asi nikto nedostane. Sama však nekontaktovala políciu. Spoločne mali pritom aj dom v Grécku, ktorý bol napísaný len na Petru. Teraz vyšlo najavo, že ho predala. Tvrdí, že z neho platila dlhy a školné pre dcéru. „Keď som odišla od muža, peniaze som nemala aj keď on tvrdí, že som ukradla spoločné peniaze z domáceho trezoru. Keď sa naskytla šanca dom predať, aj keď to bola moja srdcová záležitosť, využila som to,“ dodáva Paroubková. Tento krok Jiřího rozzúril, keďže dom bol kúpený zo spoločných peňazí. „Išlo to na dieťa. Nepadla z toho ani koruna na nejaké moje márnotratnosti,“ uzavrela.

Paroubek odmieta, že by pral nejaké špinavé peniaze. „Ja som na rozdiel od nej nebol platený z peňazí daňových poplatníkov, ktoré pán Horáček (lobista, pozn. red.) ukradol. Musíte sa spýtať jej, prečo hovorí o nejakých špinavých peniazoch. Sú to nehorázne lži. Posledný rok a pol sa neustále vyhráža mojim priateľom, napáda bývalú ženu na ulici. Je to kampaň a ja som pripravený jej čeliť,“ bráni sa Paroubek.