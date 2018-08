Dcéra moderátorky Müllerovej Ema zrušila zásnuby so zahraničným priateľom: Beznádej a nočná mora!

Odkryla trinástu komnatu! Dcéra speváka Richarda Müllera (56) a moderátorky Sone Müllerovej (56) Ema (24) žije už niekoľko rokov vo Francúzsku, kam sa presťahovala vďaka móde.

Svoj osobný život si Ema vždy úzkostlivo strážila. Aj preto bolo veľkým prekvapením, že nedávno zverejnila svoj prvý článok pre známy módny magazín, kde prehovorila o súkromných problémoch. Müllerová opísala vzťah so zahraničným mužom, keď sa veľká láska a vidina svadobných zvonov zmenili na beznádej a nočnú moru.

Ema si žije svoj zahraničný sen, keď študuje a pracuje vo Francúzsku, kam ju priviedla najmä jej vášeň pre módu. Ešte ako mladá slečna však skúsila šťastie vo svete modelingu, s ktorým sa dostala až do Istanbulu. „Stretla som tam chalana, ktorý sa mi veľmi páčil a ja som sa páčila jemu. Nemala som osemnásť a on mal rešpekt a úroveň, a tak aj cez vzájomné páčenie sme zostali iba pri kamarátskom vzťahu,“ píše vo svojej eseji pre česko-slovenský magazín Vogue Müllerová. „Po ôsmich rokoch sa mi ozval a priletel za mnou do Paríža. Na večeru. O deň nato priletel znovu. Na obed. Odvtedy sme boli spolu. Stále,“ pokračuje Ema.

Po plánoch o sťahovaní a zásnubách však prišla studená sprcha. „Začali sme sa ale hádať. On si totiž myslel, že ho budem vo všetkom počúvať. Pritakávať mu. Tichučko a s láskou. Ja som sa zrazu ocitla v tieni svojho muža, ktorý chce, aby som začala nosiť podprsenky a prestala sa usmievať pri hellos and goodbyes (anglické pozdravy, pozn. red.),“ priznala neľahký život po boku cudzinca Ema, ktorá sa nakoniec rozhodla pre radikálne riešenie. „Mňa napínalo pomyslenie, že prehltnem svoj názor a zapijem ho tým jeho. Bol to buď on, alebo ona. A ja som si vybrala ju. Rozhodla som sa stratiť krásneho človeka, aby som nestratila najkrajšiu slobodu,“ dodala milovníčka módy.

Nový Čas sa obrátil aj na Soňu s tým, ako to celé vnímala z pohľadu matky. „Viem, že mal na ňu nejaké nároky a veľký vplyv, ale ona chcela žiť svoj vlastný život - a žiť si ho,“ prezradila nám. Tá si z toho ťažkú hlavu nerobí a verí, že jej milované dievčatko sa rozhodlo správne. Nový Čas oslovil aj Emu, no tá sa nevyjadrila.