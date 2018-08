Kollárova mamička Balúchová sa musí obracať: Dala syna do jasličiek pre prácu?

Musí sa obracať! Speváčka Barbora Balúchová (30) je už viac ako rok mamičkou malého Alexandra Jána, ktorého má s multioteckom Borisom Kollárom (53).

Kvôli chlapčekovi sa teda Barbora stiahla do úzadia a svojmu pokladu venuje všetok svoj čas. Nedávno sa však priznala, že jej syn už chodí do jasličiek. Dohnali ju k tomu pracovné povinnosti?

Balúchová si spevácke chvíle na pódiu užívala do poslednej chvíle, no s príchodom syna sa jej svet obrátil hore nohami a ona si musela zvyknúť na nové, ešte príjemnejšie povinnosti. Podľa najnovších informácií Nového Času však prišiel čas, keď musela Alexandra zveriť do cudzích rúk. „Malý už chodí do jasličiek. Je to len dvakrát do týždňa a doobeda,“ povedala nám Barbora.

Na otázku, či ju k tomuto kroku priviedli pracovné povinnosti, však razantne protestovala. „Nie, ja dokážem skĺbiť svoju prácu aj Alexka. On je však živý a má veľmi rád deti. Aj na ulici mi už za nimi párkrát vybehol, a tak som vedela, že by preňho bolo dobré, keby sa viac socializoval,“ vysvetlila Novému Času Balúchová. Pre svoj poklad, ktorý má s politikom a podnikateľom Kollárom, chce teda to najlepšie, a aj výberu jasličiek predchádzalo dlhé premýšľanie.