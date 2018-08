Moderátor Bičan pred rozvodom: S milenkou si zariaďujú nové hniezdočko za vyše 200-tisíc

Zariaďujú nové sídlo! Moderátor Andrej Bičan (43) je už niekoľko mesiacov v rozvodovom konaní, keď sa koncom minulého roka priznal, že jeho manželstvo s Editou (41) je v troskách.

Miesto po jeho boku však už viac ako rok patrilo mladej študentke Michaele (23). Hrdličky sa presťahovali do spoločnej domácnosti, keď si prenajali dom v bratislavskej Vrakuni. Po novom je už všetko inak! Zabávač si kúpil rodinný dom neďaleko hlavného mesta, ktorý už svedomito s milenkou zariaďujú.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Bičan si po krachu jedenásťročného manželstva zbalil svoje veci a odišiel z domu v Ivanke pri Dunaji, kde žil s Editou a dcérami Aničkou (12) a Ninkou (9). S milenkou Michaelou si prenajali dom v bratislavskej Vrakuni, kde s nimi žil aj jeho syn z prvého manželstva Michal. Hrdličky sa však posunuli o kúsok ďalej a zdá sa, že Bičan už vlastní nehnuteľnosť neďaleko hlavného mesta.

Nášmu fotografovi sa ich podarilo nafotiť pri odchode z domu. „Vídame ho tu aj s priateľkou. Niekoľkokrát mu sem priviezli veci pomocou kuriérskej služby. Dokonca tam chodia aj robotníci,“ povedal jeden zo susedov. „Viem o tom, že menia bývanie. Už majú zabalené veci v škatuliach,“ povedal zase zdroj z Bičanovho okolia. Keď sme sa s otázkami obrátili na Bičana, stratil reč. „No... nekúpil som dom,“ zahabkal po niekoľkých sekundách ticha. Len pár minút nato sa však už s novým bývaním pochválil na sociálnej sieti. „Kamaráti, po novom nás nájdete na Čiernej Vode,“ napísal pod fotku Bičan. Jeho ešte stále manželku Editu táto informácia neprekvapila. „Počula som od detí, že sa idú sťahovať, ale netuším kde ani čo. Andrej má trvalé bydlisko v Ivanke pri Dunaji. Zaujímavé je, že človek, ktorý sa stále nevie usadiť, chce, aby sme deti mali v striedavej starostlivosti,“ napísala Bičanová.

Bičanova nová nehnuteľnosť pritom nestála málo. „Podľa približnej výmery, ako aj lokality a ak počítam výmeru so štandardom, cena domu s pozemkom je niekde na úrovni 236 000 eur,“ povedal realitný maklér Andrej Churý. Spomínaný dom je podľa katastra stále vo vlastníctve developera. Je teda možné, že Bičan čaká na obdobie po rozvode, aby si dom mohol napísať na seba.

Ak by totiž nehnuteľnosť kúpil počas trvania manželstva, tak tá by stále bola súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Vykorčuľovať by však vedel v prípade, ak by ako vlastníka domu napísal svoju firmu, čím by naň nemala dosah manželka.

* odhad realitného makléra

Deľba na polovicu

Róbert Bános, advokát

Do BSM patrí všetok majetok i dlhy nadobudnuté počas trvania manželstva. Výnimkou je dedičstvo, dar alebo reštitúcia. Pri delení BSM sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké a každý z manželov má právo žiadať úhradu toho, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok.

Súd pri delení BSM prihliada i na potreby maloletých detí a na to, ako sa ktorý z manželov staral o rodinu a zaslúžil o nadobudnutie a udržanie majetku. Firma, ktorú jeden z manželov založil pred uzavretím manželstva, do BSM nepatrí. Do BSM spadá len zisk, ktorý bol manželovi ako spoločníkovi reálne počas trvania manželstva vyplatený.