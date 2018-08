Sony predstavila nového robota: Bacha, aby to nevideli vaše deti

Sony prišla s informáciou, že o mesiac si bude možné zaobstarať najnovšieho psieho robota aj v USA. Aibo je momentálne k dispozícii za 2500€, svojho predchodcu však v mnohom prevyšuje. Vďaka zabudovanej kamere si dokáže zapamätať priestor. To iba pre prípad, že by ste na neho volali z kuchyne, pokiaľ on spí v obývačke.