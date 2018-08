Petra Paroubková vyťahuje špinu na manžela: Vážne obvinenia! Slovenka má strach o život

Bývalý predseda českej vlády za ČSSD Jiří Paroubek podľa svojej manželky dostával miliónové sumy, ktoré nechodili cez bankový účet. Petra Paroubková, ktorá sa s ním teraz rozvádza a súdi o výživné na dcéru, to vo štvrtok povedala v rozhovore pre TV Seznam.

Podľa Paroubkovej to určite neboli legálne príjmy. Paroubek pre ČTK uviedol, že sa jeho manželka takto snaží ovplyvniť októbrové voľby. Expremiér kandiduje ako nezávislý v Ostrave do Senátu.

"Nebudem hovoriť, odkiaľ tie finančné zdroje sú, ani na čo sa spotrebovávali, ale o časti som vedela, odkiaľ je. Napísala som u notára vyhlásenie, pretože som mala obavy o svoj život," povedala Paroubková. "Nie je v tom sám. Sú tam oveľa väčší hráči. Niektorých poznám osobne," dodala.

Paroubek ČTK povedal, že jeho manželka musí svoje tvrdenia doložiť dôkazmi. "V ktorých bankách tie peniaze sú, na ktorých účtoch," podotkol. "Je šesť týždňov pred voľbami a moja žena vie, že kandidujem, a, samozrejme, že sa snaží do toho hodiť vidly, to je celé," uviedol. Dodal, že celú vec neberie vážne.

Paroubková tiež povedala, že nevie, za čo jej manžel peniaze získaval. Uviedla, že svoje slová môže podoprieť dôkazmi, ktoré sčasti čerpá z denníka, ktorý Paroubek zabudol v ich dome v Grécku. Ponuku na spoluprácu, ktorú dostala od jednej policajnej zložky, Paroubková odmietla kvôli obavám o svoj život a tiež kvôli tomu, že by to Paroubka mohlo priviesť do väzenia, doplnila.

Bývalý predseda ČSSD prevzal funkciu premiéra po Stanislavovi Grossovi v apríli 2005, zostal v nej zhruba rok a pol. Od júna 2006 do augusta 2013 bol poslancom. S Petrou vstúpil do manželstva v novembri 2007, majú osemročnú dcéru Margaritu.