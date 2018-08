Na povrch vyplávalo dlho utajované tajomstvo: Jennifer Aniston bola zasnúbená s kolegom z Priateľov!

Ľudia si v dnešnej dobe len ťažko spomínajú na to, že Jennifer Aniston (49) mala vzťahy aj predtým, než stretla Brada Pitta (54).

Ukázalo sa však, že seriálová Rachel Green z Priateľov mala už aj predtým veľkú lásku, a to herca Tatea Donovana (54). Niektorí ľudia si možno spomínajú, že Tate hral v Priateľoch postavu Joshua Burgina, do ktorého bola Rachel istú dobu zamilovaná.

Jennifer bola s Tateom dokonca zasnúbená a ich vzťah sa rozpadol práve vtedy, keď nakrúcali spoločné epizódy. Asi ťažko si len vieme predstaviť, aké to muselo byť nepríjemné. Podľa Evoke to v rozhovore pre Huff Post Live povedal aj samotný Tate: "Bolo to hrozné."

Obaja si v tej dobe mysleli, že by to mohla byť istá forma terapie, ale nevyšlo to. "Bolo to také ťažké... Spomínam si, že keď som prišiel do svojej šatne, plakal som."