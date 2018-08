V trenčianskej pôrodnici sa narodil poriadny valibuk: Pri jeho mierach budete zaskočení

Má len tri dni a už je z neho slávne bábätko. V trenčianskej nemocnici sa narodil malý valibuk Maxim.

Jeho hmotnosť 5 500 gramov zaskočila nielen hrdých rodičov, ale aj samotný zdravotnícky tím. Mamička porodila dieťa úplne spontánne.

Simona (30) z Nemšovej (okr. Trenčín) vraví, že neočakávala, že porodí bábätko s mierami 5500 gramov a 56 centimetrov. „Na pôrodnej sále som bola aj s manželom. Neuveriteľne ma podržali sestričky aj lekár. Boli skvelí. Nerobila som žiadne teatrálne vystúpenia, zaťala som zuby a môj synček krásne vyšiel,“ opisuje prirodzený pôrod.

Jej synček Maxim je zdravý a to je pre Simonu najdôležitejšie. „Vôbec mi nepríde, že je veľký, keď sa na neho pozerám. Keď však pozriem na tie trojkilové bábätká, tak už je to rozdiel,“ dodáva. Malého Maxima čaká doma ešte sestrička Hanka (4). „Aj ona bola valibuk, mala takmer päť kíl. Toto už je však posledné bábätko, ďalšie sedemkilové by som už asi nedala,“ dodáva. „Takéto deti sa rodia čoraz častejšie. Máme dobrú stravu a mamičky sa už tak ako kedysi nenarobia, takže dieťa sa môže pekne vyvíjať,“ povedal primár oddelenia Peter Kaščák.

