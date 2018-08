Registrácia dievčat končí! Poznáme porotu Miss leta 2018: O osude krásiek budú rozhodovať títo sexi herci

Dnes máš poslednú možnosť prihlásiť sa do súťaže krásy najčítanejšieho slovenského denníka Nový Čas!

Registrácia dievčat do Miss leta 2018 končí dnes, teda 23. augusta o polnoci. Obľúbená súťaž prichádza do svojej druhej polovice. To znamená, že už len dnes môžete ovplyvniť to, ktoré dievčatá sa dostanú do semifinále medzi najkrajších 60 báb.

V piatok 24.8. 2018 budú vyhlásené víťazky kategórií Miss Selfie, Miss Bikiny a Miss Crazy. Neskôr bude porota zložená z redaktorov Nového Času a slovenských hercov Juraja Baču a Mareka Fašianga rozhodovať o finálovej 10 a dvoch náhradníčkach, ktorú vyberú zo semifinálových dievčat. Celkovú víťazku Miss leta 2018 spoznáme až 28. septembra. O nej rozhodnete hlasovaním práve VY! Ďalšie kolo hlasovania o víťazku sa spustí až 7.9. a potrvá do 27.9.2018.

Podpor svoju favoritku a hraj o skvelé ceny!

1. cena pre hlasujúcich