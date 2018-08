Úprimný Roger Federer pred US Open: Toto fanúšikov vôbec nepoteší!

Švajčiarsky tenista Roger Federer sa necíti ako favorit blížiaceho sa záverečného grandslamového turnaja roka US Open.

Väčšie šance na zisk titulu pripisuje Španielovi Rafaelovi Nadalovi a Srbovi Novakovi Djokovičovi.

"Bude to veľká zábava a podľa mňa sú oni dvaja najväčší kandidáti na zisk trofeje. Bude to vzrušujúci záver sezóny. Som rád, že Novak sa dal do poriadku, výborne hrajú znova tiež Miloš Raonič, Stan Wawrinka a Kei Nišikori. Chýbali nám počas uplynulých mesiacov," citovala Federera oficiálna stránka podujatia.

Tridsaťsedemročný tenista je spokojný aj so svojou aktuálnou formou. "Som šťastný z toho, ako sa mi darí, ale favoriti sú Novak a Rafa. Verím, že budem mať dosť energie a po 10 rokoch urobím na tomto turnaji opäť veľký výsledok," dodal 20-násobný grandslamový víťaz, ktorý sa na US Open tešil z celkového prvenstva päťkrát.