Ministri sa po prázdninách konečne vrátili do práce: Čo vyriešili po 6 týždňoch voľna!

Návrat do politickej reality. Po dlhých prázdninách sa premiér a ministri zišli na Úrade vlády, aby začali niekoľkohodinové rokovanie o nových zákonoch.

Vďaka šesťtýždňovému voľnu sa tak nakopilo množstvo návrhov, ktoré ovplyvnia ďalší život Slovákov. Nový Čas sa pozrel na kľúčové zmeny, ktoré by v najbližších mesiacoch mali vojsť do platnosti. Národniari z SNS prišli s návrhom na stanovenie limitov pre politické strany. Ak sa budú chcieť uchádzať o priazeň voličov vo voľbách do Národnej rady a Európskeho parlamentu, mali by mať aspoň deväť členov vo výkonnom orgáne strany.

„S výnimkou štatutárneho orgánu politickej strany musí mať každý orgán strany minimálne troch členov a výkonný orgán politickej strany minimálne deväť členov,“ uvádza sa v návrhu. Druhou možnosťou pre politické subjekty je uviesť v rámci priložených listín minimálne dvakrát toľko členov, ako kandiduje za stranu do volieb. Novela má zaviesť moratórium na zmenu názvu strany a upraviť nakladanie s finančnými darmi.

Poplatky za smeti podľa triedenia

Zaplatia toľko, koľko vyseparujú. Výška poplatku, ktorý obce zaplatia za skládkovanie zmesového odpadu, by sa mala odvíjať od množstva vytriedeného odpadu. Cieľom návrhu nového zákona je motivovať obce viac separovať. „Aktuálne poplatky za skládkovanie patria medzi najnižšie v rámci celej EÚ, vďaka čomu sa zo Slovenska stala skládková veľmoc, keďže až dve tretiny odpadu končia na skládkach,“ vysvetlil minister životného prostredia László Sólymos.

Zmena pravidiel voľby ústavných sudcov

Dôležitý Ústavný súd SR čaká voľba až deviatich z celkového počtu trinástich sudcov. Novela ústavného zákona však nemá podporu opozície ani prezidenta Andreja Kisku, ktorý ju označil za podpriemernú. Podľa návrhu sa zvýši veková hranica sudcov zo 40 na 45 rokov a na ich voľbu by mala stačiť väčšina všetkých poslancov parlamentu - čiže 76. „Tá úprava je určite lepšia a vytvára prísnejšie podmienky na voľbu ústavných sudcov, ako je dnes, takže je to určite posun k lepšiemu,“ obhajuje zákon premiér Pellegrini.

Nové pravidlá pre policajného prezidenta

Výhrady vyvolala najmä navrhovaná dĺžka funkčného obdobia. Nový policajný prezident by podľa návrhu novely zákona zotrval v službe až sedem rokov. Odborníci aj opozícia varovali pred „zabetónovaním“ šéfa polície vo funkcii. Bod preto na základe dohody koaličnej rady z programu rokovania stiahli.

„Javí sa, že okolo návrhu je ešte veľa diskusií, z odborných kruhov zaznievajú hlasy, že tá úprava nie je dobrá,“ uviedol premiér Peter Pelleg­rini a dodal, že voľbu policajného prezidenta podľa nových pravidiel chcú aj tak stihnúť do januára 2019. Podľa návrhu by prezidenta naďalej vymenúval minister vnútra, ale iba na základe výberového konania s odobrením brannobezpečnostného výboru NR SR.

Rošády na postoch tajomníkov

Vláda vymenovala na post tajomníčky ministerstva spravodlivosti doteraj- šiu poslankyňu parlamentu Editu Pfundtner. Vo funkcii nahradí Máriu Kolíkovú, ktorá požiadala o uvoľnenie z funkcie po nezhodách s ministrom Gáborom Gálom. Nevedeli sa zhodnúť na ďalšom smerovaní rezortu. Nasleduje tak bývalú ministerku Luciu Žitňanskú, ktorá opustila funkciu po vražde novinára Jána Kuciaka.

„Edita Pfundtner po nástupe na ministerstvo prevezme okrem iného agendu zefektívňovania justície,“ uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Drobová. Vo funkcii končí aj tajomník rezortu zahraničia Ivan Kor- čok, ktorý mieri na slovenskú ambasádu do Washingtonu. „Ako slovenský veľvyslanec v USA budem presadzovať naše, slovenské záujmy. Zá- roveň však budem aktívne hájiť aj záujmy Európskej únie,“ vyhlásil Korčok.

Minimálny počet členov pre strany

Národniari z SNS prišli s návrhom na stanovenie limitov pre politické strany. Ak sa budú chcieť uchá- dzať o priazeň voličov vo voľbách do Národnej rady a Európskeho parlamentu, mali by mať aspoň deväť členov vo výkonnom orgáne strany.

„S výnimkou štatutárneho orgánu politickej strany musí mať každý orgán strany minimálne troch členov a výkonný orgán politickej strany minimálne deväť členov,“ uvádza sa v návrhu. Druhou možnosťou pre politické subjekty je uviesť v rámci priložených listín minimálne dvakrát toľko členov, ako kandiduje za stranu do volieb. Novela má zaviesť moratórium na zmenu ná- zvu strany a upraviť nakladanie s fi nančnými darmi.