Thierry Henry má ponuku na stole: Nahradiť má trénera, ktorý kritizoval vedenie

Nové trénerské angažmán pre Henryho.

Bývalý francúzsky futbalový reprezentant Thierry Henry by sa už v najbližších dňoch mohol stať trénerom Girondins Bordeaux. Viaceré britské médiá v stredu informovali, že niekdajší vynikajúci útočník už súhlasil s ponukou a dolaďujú sa posledné podrobnosti.

Súčasný asistent trénera belgickej reprezentácie by mal v tíme nahradiť Gustava Poyeta. Päťdesiatročný uruguajský kormidelník sa dostal do nemilosti po tom, čo kritizoval manažment za to, že predal útočníka Gaetana Labordea bez jeho súhlasu. Prezident klubu Stephane Martin ho následne suspendoval a uvažoval o jeho prepustení.

Príchod štyridsaťjedenročného Henryho však komplikuje proces predaja klubu novým vlastníkom z amerického investičného fondu General American Capital Partners. Podľa britského The Guardian by museli menovanie za trénera schváliť starí i noví majitelia.

O tom, že Henry má o pozíciu v Bordeaux záujem, informoval jeho niekdajší tréner v Arsenale Arsene Wenger: "Áno, chce to robiť. Je inteligentný a má na to potrebné kvality."

Bordeaux sa prebojovalo cez 2. a 3. predkolo Európskej ligy do play off, v ktorom sa pobije o skupinovú fázu s belgickým Gentom. V Ligue 1 však prehralo oba zápasy novej sezóny.