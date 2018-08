Trenčín čaká životný zápas: Prejdeme cez každého!

Vyfasovať súpera z Cypru bola pre slovenský klub v minulosti väčšinou povzbudzujúca správa.

Hoci napríklad favorizovaný Slovan Bratislava v predkole Ligy majstrov hanebne vyhorel s Famagustou, iní cez tímy z Afroditinho ostrova hravo postupovali. V tradícii by radi pokračovali aj futbalisti AS Trenčín, ktorí dnes v Žiline (18.30 hod., PP RTVS 2) hostia v prvom dueli play-off Európskej ligy AEK Larnaka.

Holandský tréner Ricardo Moniz verí, že sa jeho hráčom podarí zopakovať plnokrvný výkon spred dvoch týždňov proti Feyenoordu. „Prešli sme cez Feyenoord, musíme prejsť cez každého. Stále však nemáme nič. V tomto zápase pôjde o všetko. Pokiaľ neuspejeme, tak nám to nebolo nič platné. Je to pre nás životný zápas. Larnaka má výborný tím, ale keď sme dokázali vyradiť Feyenoord, nemáme sa koho báť.“

Vlani štvrtý tím cyperskej ligy je strašiakom kvalifikačnej fázy. Nemusel začínať už v 1. predkole ako Trenčín. V ostatných dvoch však jasne dominoval. Neprehral a ešte neinkasoval ani gól. Od novej sezóny je trénerom bývalý hráč Bilbaa Andoni Iraola. Zo 17 legionárov je v klube až 9 Španielov. V odvete 3. predkola proti Sturmu Graz ich zasiahlo do hry sedem.

Pohárovým katom Larnaky sú české mužstvá. Pred dvoma rokmi ju vyradil Liberec, vlani jej vystavila stopku Plzeň. Dva góly Viktorie strelil útočník Marek Bakoš. „Videl som tie zápasy play-off,“ zaspomínal si brankár Trenčína Igor Šemrinec. „Larnaka mala v kádri veľa starších cudzincov s bohatými skúsenosťami. Prekvapilo ma, akým štýlom sa na ihrisku prezentovali. Hrali veľmi dobre, nebojácne. Najmä doma, kde bolo veľmi teplo, to mala Plzeň veľmi ťažké.“

Už nejde o fazuľky. Trenčín zarobil v predkolách milión eur. Teraz je v hre 2,92 milióna eur za postup do skupiny a počas celej jesene k dispozícii šesť zápasov s možnosťou ďalšieho zárobku. Za víťazstvo 570 000, za remízu 190 000. K tomu príjmy zo vstupného a predaja televíznych práv. Bude to aj mikrosúboj dvoch šesťgólových kanonierov - Chorváta Manceho a Macedónca Tričkovskiho. Prvý menovaný dosiahol hetrik proti Feyenoordu, druhý so Sturmom Graz.

Play-off EL

AS Trenčín - AEK Larnaka

O 18.30 hod. v Žiline, PP RTVS 2

Pravdepodobná zostava Trenčína: Šemrinec - Yem, Šulek, Lawrence, Skovajsa - Abdul, El Mahdioui, Čatakovič - Sleegers, Mance, Azango.