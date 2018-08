Prečo Markíza náhle vymenila moderátora Farmy? Strohé vyjadrenie z televízie

Zabudnite na Juniora s Marcelom v šou Česko Slovensko má talent aj v zábavnej relácii Nikto nie je dokonalý. Farmou po prvýkrát v jej histórii nebude sprevádzať Kveta Horváthová a ak ste si zvykli na večné súboje Adely a Dana v Milujem Slovensko, aj tu vás čaká zmena. Prečo, to sme zisťovali priamo v Jojke, Markíze, respektíve RTVS.

Farma: Jubilovať sa bude bez Kvety

Veľmi šokujúca zmena sa udiala, aj pokiaľ ide o Farmu. Dlhých deväť rokov ju moderovala Kveta Horváthová a vraj rátala s tým, že potiahne aj jubilejnú sériu. Tá však má byť plná zmien, do hry vstúpia celebrity a Markíza sa zároveň rozhodla vyskúšať novú tvár aj na moderátorskom poste. Ostro sledovaný flek prekvapivo získala komička Evelyn, pre ktorú to bude krst ohňom. „Televízia Markíza sa rozhodla pre prizvanie Evelyn do šou na základe zmeny konceptu programu,“ stroho skonštatoval šéf PR a marketingu Markízy Michal Borec.

A prekvapený zostal aj hospodár Martin Bagár. „Nemám na to žiadny vplyv, takže to beriem ako fakt. Samozrejme, Kvetka mi bude chýbať. Pre mňa znamená Farmu ona...“ povedal Novému Času.