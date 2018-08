Milan Ondrík stvárni generála Štefánika: Je pre neho životnou rolou?

Hlavnú úlohu v pripravovanom filme Generál získal herec Milan Ondrík (38), hoci na kastingu všetkým oznámil, že na postavu Milana Rastislava Štefánika nie je ten správny typ.

Rozprávali sme sa s ním aj o odmietaní hrať v slovenských seriáloch a plašení vlastných detí.

Je Milan Rastislav Štefánik vašou životnou rolou?

Určite nie. (smiech) Ja hlavne nemám rád spojenie životná rola, pre mňa je každá životná, pristupujem k nim rovnako zodpovedne. Okolo Štefánika je, samozrejme, boom, každý si hneď predstaví človeka v generálskej čapici z tej vyretušovanej fotky, ale tu ide o niečo iné. Jeho život bol oveľa krajší, pestrejší. Ak v tom filme aj bude jeden záber, kde je takýto pekný, vyhladený, tak len preto, aby väčšina Slovákov bola spokojná.

Koľko ste si toho o ňom naštudovali?

Je o ňom veľa spisov, veľa kníh, ale aj celkom dobrých televíznych dokumentov. Mňa z tohto všetkého zaujali najmä rôzne zaujímavosti, ako žil, ako fungoval vo svete, ako fungoval so ženami, ako si privyrábal tak, že si kúpil kúzelnícke veci a chodil po podnikoch. Na jeho živote je podľa mňa fascinujúce to, že nechcel byť cieľavedome generál, jednoducho sa to tak stalo. Ako som povedal, zaujímajú ma rôzne malé, intímne situácie, nezaujíma ma výsledok. Výsledok sa dostaví a bude aj pre mňa zaujímavý, keď sa skladačka poskladá. Lebo iba tie malé veci z neho urobili veľkého človeka. Krôčik po krôčiku. Tak budem vlastne aj pracovať na tomto filme a to ma s ním môže spojiť najviac.