Bývalý superstárista predstavil intímnu pieseň: Odpadnete, keď zistíte, ktorý politik k nej napísal text

Finalista 2. ročníka speváckej súťaže Slovensko hľadá Superstar sa vracia na hudobnú scénu s novinkou Ešte na to mám.

Autormi skladby sú Henrich Leško a Marek Maďarič, bývalý minister kultúry. Na spoločnom konte autorskej dvojice je napríklad muzikál Prekliaty básnik, ktorý mal premiéru v roku 2013 vo zvolenskom divadle, ako aj pesničky na album Marcela Palondera Posledné tango.

Pre Mateja Koreňa je to v jeho doterajšej kariére niečo nové. Doposiaľ nahral niekoľko skladieb, na ktorých sa priamo autorsky podieľal. V roku 2006 to bola skladba Mohla by si (s hudbou Roba Grigorova), ďalej Hľadá sa láska a naposledy Pod obraz boží, Kocka Pána Rubika či Na dotyk. Účinkoval v muzikáloch Fontána pre Zuzanu a Rent. Šesť rokov bol spevákom párty kapely Replay band hrajúcej hitový domáci i svetový repertoár.

„Keď som dostal ponuku, či by som nechcel naspievať piesne autorskej dvojice Henrich Leško - Marek Maďarič, mal som len jedinú podmienku. Chcel som oboch autorov najprv spoznať. Bolo pre mňa dôležité zistiť, či sa naše predstavy o hudbe a textoch kryjú,“ vysvetľuje Matej Koreň a dodáva: „Celá táto spolupráca ma veľmi teší. Henrichova hudba je emotívna a dovoľuje mi používať také spevácke polohy, ktoré milujem, ale ako autor si ich jednoducho nedokážem hudobne sformulovať. Marekove texty sú zas natoľko autentické, že sa v nich pravidelne nachádzam. Čo sa mi vlastne doteraz nikdy nestalo." Z piesne Ešte na to mám sa teší. ,,Celá tá vec je taká snová, veľmi intímna. Je zapamätateľná a iná,“ povedal.

Marek Maďarič vznik skladby a neskôr nahrávky videl takto: „K napísaniu textu Ešte na to mám ma inšpirovala už hotová Henrichova hudba. Prvoplánovo by sa možno k tejto melancholickej, pomalej skladbe hodil rovnako smutný text. Ale mne sa zdalo zaujímavejšie otextovať ju protichodne, slovami, v ktorých je naopak povzbudenie a odhodlanie. Matej sa ukázal ako ideálny interpret, pretože jeho hlasu a mentalite sedí tento typ hudby, táto poloha mu je vlastná a zároveň je v ňom aj dostatok mladistvej energie na to, aby mu človek uveril, že ešte na to má. Pre náš spoločný projekt ho objavil Henrich a od prvej chvíle som videl, že sme na rovnakej tvorivej vlne. Okrem toho, má dobrý hlas a jasný názor, čo a ako chce spievať.“

Ešte na to mám je prvou lastovičkou spolupráce autorsko-interpretačnej trojice Leško – Maďarič – Koreň s ich spoločnou ambíciou tvoriť skladby, ktoré sa ,,oplatí počúvať pozorne".