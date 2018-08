Tínedžerka pribrala 12 kíl a bolelo ju brucho: Zdrvujúce zistenie

Rapídne pribrala takmer zo dňa na deň. Dievčina sa od lekárov dozvedela zdrvujúcu správu.

Britka Charlie McGregor z ničoho nič pribrala niekoľko kíl a trápilo ju nafúknuté brucho. Snažila sa cvičiť a držať rôzne diéty, no stále bezvýsledne. "Keď som dovŕšila 17 rokov, bola som väčšia a väčšia. Nielenže sa mi zväčšovalo brucho, ale aj ruky a nohy, skúšala som všetko, no nič nepomáhalo," cituje jej slová britský denník The Sun.

Charlie postupom času strácala sebavedomie a prestala chodievať von s kamarátmi. "," dodáva mladá žena. Akoby toho nebolo málo, k priberaniu sa pripojila ďalšia nepríjemnosť. Tínedžerka mala neznesiteľné bolesti brucha. Vtedy sa rozhodla vyhľadať lekára.V skutočnosti mala na vaječníkoch obrovský tumor vo veľkosti 30 centimetrov. Po dlhej operácii sa zobudila a dozvedela sa, že okrem tumoru jej chirurgovia odstránili aj vaječník. Zákrok jej však zachránil život.

Počas liečby nedokázala poriadne jesť ani piť. Teraz je už vyliečená, začala pracovať ako kaderníčka a snaží sa užívať si život naplno.