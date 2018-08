Trnava má pred play-off EL veľké problémy: Motivácia je napriek tomu obrovská

Slovenský futbalový majster Spartak Trnava bude v úvodnom zápase play off Európskej ligy UEFA 2018/2019 čeliť v Ľubľane tamojšej Olimpiji bez kapitána Borisa Godála.

Oporu defenzívy "andelov" vyradili zo štvrtkového súboja na Štadióne Stožice (20.30 h.) tri žlté karty, ktoré inkasoval v predkolách Ligy majstrov.

Trnava v nej prešla cez bosniansky Mostar aj poľskú Legiu Varšava, v 3. predkole ju však zastavil srbský šampión Crvena Zvezda Belehrad. Zverenci trénera Radoslava Látala majú síce mimoriadne náročný program, ale aj obrovskú motiváciu dostať sa do skupiny EL. V Slovinsku im už bude chýbať aj rakúsky útočník Marvin Egho, ktorý práve v týchto dňoch prestúpil do dánskeho prvoligového Randers FC. V lige sa Trnava naladila na Olimpiju bezgólovou remízou v Nitre, v nej pôsobila dosť unavene. "Hráme o veľa. Porcia zápasov je poriadna, ale nič iné nám nezostáva, iba sa pobiť. Chceme sa dostať do skupiny, motivácia je veľká," uviedol pre oficiálny web Trnavy jej brankár Dobrivoj Rusov.

Do Ľubľany sa chystá početná skupina fanúšikov "červeno-čiernych", Slovinci im uvoľnili 800 vstupeniek. Vedenie Trnavy sa rozhodlo, že za bezproblémový priebeh odvety s Belehradom im preplatí vstupenky do Slovinska. Spartak je však stále v podmienke od UEFA a zápas je zaradený do kategórie rizikových. Výprava Trnavy odletí do dejiska duelu v stredu na obed z Bratislavy, večer ju tam čaká oficiálny predzápasový tréning, ešte pred ním si bude plniť mediálne povinnosti tréner Látal.

Olimpija má dve pomerne čerstvé skúsenosti so slovenským futbalom v pohárovej Európe, obe neúspešné. V sezóne 2013/2014 vypadla v 2. predkole EL so Žilinou, keď "šošoni" v prvom zápase u súpera prehrali 1:3, ale doma uspeli 2:0. V 2. predkole LM 2016/2017 vypadla Olimpija s Trenčínom. Ten v prvom zápase na pôde súpera viedol už 4:0, ale napokon vyhral "len" 4:3. V odvete slovenského zástupcu posunula ďalej aj prehra 2:3.

Zverenci srbského trénera Aleksandara Lintu v ligovej generálke na Trnavu prehrali doma v derby s Mariborom jasne 0:3. V lige sa im nedarí, po 5. kolách sú s 5 bodmi až na šiestom mieste tabuľky. "Draci" v 1. predkole LM vypadli s Karabachom Agdam (0:1 d, 0:0 v), po presune do EL sa im však darí oveľa viac. Severoírsky Crusaders doma deklasovali 5:1, vonku im stačila aj remíza 1:1. V 3. predkole následne doma uštedrili fínskemu majstrovi HJK Helsinki prehru 0:3 a vonku triumfovali 4:1. Olimpija je dvojnásobný majster Slovinska, okrem minulej sezóny vyhrala titul aj v ročníku 2015/2016.

Zápas na Štadióne Stožice povedú Angličania, ako hlavný rozhodca Craig Pawson, na čiarach mu budú asistovať krajania Stephen Child a Lee Betts. Duel odvysiela v priamom prenose RTVS na Dvojke. Odveta sa bude hrať o týždeň v Trnave.