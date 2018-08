V dohrávke 1. kola vycestovala MŠK Žilina do Michaloviec: Zemplínčania stále na chvoste tabuľky

V utorok bola na programe dohrávka 1. kola Fortuna ligy medzi MFK Zemplínom Michalovce a MŠK Žilinou. Zápas sa neodohral v riadnom termíne kvôli epidémii osýpok.

MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina 0:1 (0:1)

Gól: 4. Káčer. Rozhodovali: Pavlík – Ferenc, Štrbo, ŽK: Sulley - Vallo, 1642 divákov.

MFK Zemplín Michalovce: Kira – Rota, Kavka, Carrillo (23. Beskorovajnij) , Vojtko – Grič – Diarra, Žofčák (69. P. Kolesár), Turik, Regáli – Vaščák (52. Sulley)

MŠK Žilina: Volešák – Králik, Kaša, Šušnjar, Sluka – Káčer, Pečovský, Boženík (63. Diaz) – Jánošík (33. Vallo), Balaj (77. Gerebenits), Škvarka

Duel odložený pre epidémiu osýpok na Zemplíne otvorila slávnostným výkopom prvá Miss Fortuna ligy Silvia Fialková. Tréner Michalovčanov Anton Šoltis sa po nedávnom zápase so Senicou posťažoval, že tím často inkasuje z prvej strely a to sa potvrdilo aj proti Žiline. V 4. minúte Káčerov vysoký center zapadol do Kirovej bránky - 0:1. Zaskočení domáci mali problém dostať sa do blízkosti Volešákovej bránky a ofenzívne nebezpečnejší boli v prvom polčase hostia. Ich kapitán Škvarka namieril ďalekonosnú strelu v 19. minúte do pravej žrde a gólom sa neskončil ani Jánošíkov pokus. Najväčšiu šancu domácich v prvom polčase mal Vaščák po polhodine hry, ale Volešák jeho šancu zmaril. Žilinského brankára neprekvapil ani pokus Žofčáka v 39. minúte spoza šestnástky.

Po opatrnejšom úvode druhého dejstva Diarra pohrozil Volešákovi, z ostrého uhla nenamieril presne. Michalovčania po hodine hry zvýšili tlak, v šestnástke hostí to "horelo," ale Volešák odolal. Gól nepriniesla ani šanca Regáliho s dorážajúcim Sulleyom, či krížna strela Diarru v 70. minúte. Prvá strela Žilinčanov v druhom polčase prišla až v 82. minúte, Gerebenitsov pokus však tesne minul bránku. Skóre sa už nezmenilo a Michalovčania sú aj po piatom zápase na poslednom mieste tabuľky, Žilinčania poskočili na 3. priečku.

hlasy trénerov:

Anton Šoltis, tréner MFK Zemplín Michalovce: "Myslím si, že s naším výkonom môžeme byť spokojní, hráčom v tomto smere nemám čo vytknúť. Žiaľ, chýbal tomu gól. Toto musíme zmeniť, pretože góly sú to, čo najviac chýba v našej hre. Myslím si, že ak budeme pokračovať v takýchto výkonoch, tak víťazstvá prídu, no v prvom rade musíme premieňať šance. Miestami som sa čudoval nad tým, z akých šancí dokážeme nedať gól, ale asi to tak má byť. Čoskoro nás čaká ďalší zápas, na ktorý sa musíme dobre pripraviť, takže nevešiame hlavy a ideme ďalej."

Jaroslav Kentoš, tréner MŠK Žilina: "Je to pre nás dôležié víťazstvo. V prvom polčase sme boli nebezpečnejším tímom. Vytvorili sme si šance. V druhom nás súper zatlačil do defenzívy, ľahko sme strácali loptu, no mali sme aj dosť šťastia. Je to pre nás víťazstvo, ktoré nás povzbudí do ďalšej práce."

tabuľka FL po dohrávke 1. kola:

1. Slovan Bratislava 5 4 1 0 12:3 13

2. Dunajská Streda 5 3 2 0 14:9 11

3. Žilina 5 3 0 2 8:8 9

4. Ružomberok 5 2 2 1 9:6 8

5. Trenčín 4 2 1 1 12:10 7

6. Trnava 5 2 1 2 4:2 7

7. Podbrezová 5 2 1 2 6:6 7

8. Sereď 5 2 1 1 6:8 7

9. Senica 5 1 2 2 4:8 5

10. Zlaté Moravce 5 1 0 4 5:10 3

11. Nitra 4 0 2 2 4:6 2

12. Michalovce 5 0 1 4 3:11 1