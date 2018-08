Turisti na Rysoch sa nestačili diviť: Hrdinský výkon paracyklistu Metelku, ktorý má namiesto nohy protézu

Úctyhodný výkon. Sedemnásobný majster sveta v cestnej paracyklistike Jozef Metelka (31) vyniesol na chrbte 61 kíl z Popradského plesa na Chatu pod Rysmi.

Úspešný športovec váži 70 kilogramov, teda len o pár viac ako náklad, ktorý úspešne dostal do oblakov. Metelka, ktorý má len pravú nohu, získal tohto roku dva tituly majstra sveta v paracyklistike. Vynáška v Tatrách bola pre neho ďalšou výzvou. „Už minulý rok som sa pokúsil dosiahnuť tento cieľ na Chate pod Rysmi, ale nevydržala moja náhradná noha. Tak som si povedal, že ak dám ďalšieho majstra sveta, tak musím dať aj vynášku,“ hovorí úspešný paracyklista a pokračuje.

„Na krošňu som si naložil 61 kíl, sud piva, kartón halušiek a tri kilá syra. Z Popradského plesa sme spolu s bratom Paľom vyrazili o piatej ráno. Na chatu sme prišli pred treťou hodinou odpoludnia. Tentoraz skrutky na protéze vydržali a dokonca aj ja som to vydržal. Dalo mi to ale poriadne zabrať. Počasie sme mali ideálne. Nebolo veľmi horúco a búrky nás obišli. Obdivujem nosičov, čo to s 80 a viac kilami zvládnu za tri-štyri hodiny v každom počasí a ešte zídu aj naspäť do doliny.“

Kto by si chcel niečo podobné vyskúšať, má možnosť. Na začiatku chodníka na Rysy sú pripravené krošne a peletky na kúrenie. „Stačí si to nabaliť, dať na chrbát a zažiť si pocity nosiča.prezradil Viktor Beránek (67), náš služobne najstarší nosič, ktorý na svojich pleciach za 50 rokov kariéry vyniesol viac ako tisíc ton nákladu.

Metelkov výkon

Popradské pleso: 1 500 m n. m.

Chata pod Rysmi: 2 250 m n. m.

Prevýšenie: 755 m

Dlžka trasy: 4,5 km

Čas vynášky: 10 hodín

Hmotnosť nákladu: 61 kg

Obsah nákladu: sud piva, 3 kg syra a kartón halušiek