Desaťnásobný majster sveta mieri na 16. MS v kariére, ale stále sa nevie zbaliť: Vlčeka máta, že niečo ostalo doma

Stále je na cestách, ale z duše nenávidí baliť sa! A to odcestoval v utorok desaťnásobný majster sveta v rýchlostnej kanoistike Erik Vlček (36) do portugalského Montemor-o-Velho na svoj šestnásty svetový šampionát v kariére.

Pilier slovenskej reprezentácie tvrdí: „Máta ma, že niečo dôležité ostalo doma!“

Po tých rokoch stále platí, že baliť sa je to najhoršie?

Áno. Toho sa asi nezbavím... Keď som bol mladší, snažil som sa pripravovať veci v predstihu, teraz sa zbalím už skôr, ale stále ma máta, že niečo dôležité ostalo doma.

A už sa to stalo?

Našťastie nie. Ako prvé dávam do batožiny veci, ktoré potrebujem na preteky, a, samozrejme, reprezentačné veci. To kontrolujem najmenej desaťkrát! Potom postupne pridávam a uberám ďalšie veci. Ale našťastie sme letný šport, takže toho veľa na seba nepotrebujem.

Viete povedať z voleja, kedy a kde ste boli na prvých MS?

To viem presne. Bolo to rok po olympiáde v Sydney, teda v roku 2001 v Poznani, kde som získal s chalanmi z káštvorky na 500 m aj prvú medailu. Bola bronzová.

Medaila je vaším cieľom aj v portugalskom Montemor-o-Velho?

Nie jedna, ale chcel by som, aby boli dve. No spokojný budem aj s jednou. Vzhľadom na to, že je to vlastne šampionát, kde o „nič“ nejde. Dôležitejšie to bude o rok v Szegede, kde už pôjde o olympijské miestenky. Tam treba skončiť do šiesteho miesta.

Poznáte tento areál na Iberskom polostrove?

Boli sme tam na svetovom pohári i majstrovstvách Európy. Vždy dosť fúkalo, ale teraz tam údajne postavili veternú bariéru, takže uvidíme, či zaberie.

Prečo ste dali prednosť neolympijským tratiam?

Mladí chalani, ktorí zažiarili tento rok na vrcholných podujatiach, majú šancu dosiahnuť čo najlepší výsledok. Nech ukážu, čo vedia a ako vysoko sa môžu dostať. O olympijskej zostave sa bude rozhodovať na budúci rok. Bude sa skladať nový štvorkajak a ten bude pre mňa dôležitý.

Slovenská nominácia na MS 2018

ŽENY

Ivana Mládková K1 200 m a K1 500 m

Lucia Valová C1 500 m a C1 5 000 m

Gabriela Ladičová C1 200 m

Lucia Valová, Gabriela Ladičová C2 500 m

Mariana Petrušová K1 5 000 m

Mariana Petrušová, Martina Gogolová K2 200 m a K2 500 m

MUŽI

Csaba Zalka K1 200 m

Marek Krajčovič K1 5 000 m

Martin Jankovec K1 1 000 m

Peter Gelle, Adam Botek K2 1 000 m

Erik Vlček, Juraj Tarr K2 500 m

Samuel Baláž, Milan Fraňa, Csaba Zalka, Tibor Linka K4 500 m

Matej Rusnák C1 500 m a 1 000 m

Samuel Baláž, Erik Vlček, Juraj Tarr, Gábor Jakubík K4 1 000 m