Ovečkin má syna Američana: Meno po bratovi, ktorý tragicky zahynul

Parádny rok zažíva hviezdny ruský hokejista Alexander Ovečkin (32).

Po triumfiálnej sezóne v NHL zdvihol prvý raz nad hlavu Stanley Cup a o pár mesiacov nato mu manželka Anastasia Šubská (24) porodila na Floride dediča. Prvorodený syn sa volá Sergej Alexandrovič Ovečkin a meno dostal po hokejistovom staršom bratovi, ktorý zomrel pri autohavárii, keď mal Alex desať rokov.

Hrdí rodičia šťastnú novinu zvestovali svetu prostredníctvom instragramu, kde zverejnili fotografiu nožičky novorodenca v hokejistovej dlani. Nadšený Ovečkin k nej pridal tieto slová: „Ďakujem Ti moje dievča za najkrajší deň v mojom živote!!!“ Najväčšia hviezda ruského hokeja ešte dodala, že začne veriť na šťastné čísla. On sám hráva v drese s číslom 8 a jeho prvorodený syn má dátum narodenia 18. 8. 2018. Keďže je Alex aj kapitánom aktuálneho víťaza Stanley Cupu Washingtonu Capitals, zámorské médiá okamžite pridali aj iný termín: pripomenuli, že Sergej Alexandrovič Ovečkin bude môcť byť v NHL draftovaný v roku 2036.

Kým zámorie je z dediča slávneho hokejistu nadšené, ruské médiá si neodpustili pripomienku, že Alex má syna Američana, keďže sa narodil za veľkou mlákou, nie doma v Rusku. Pre pôrod v zámorí sa Anastasia rozhodla už dávnejšie, a keď to zvestovala na sociálnych sieťach, zlízla si za to príval výčitiek a kritiky. Všetkým to vysvetlila jasne: „Môj manžel pracuje v Amerike a pre mňa je najdôležitejšie, aby bol pri tom, keď príde ten deň. Preto sme sa rozhodli porodiť v Amerike, ale v každom prípade bude naše dieťa ruské!“