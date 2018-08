Vláda pripravila protisorosovský zákon: Skrotí takto Fico mimovládky?

Robertovi Ficovi (53) ležia mimovládky už dlhšie v žalúdku. Viní ich z organizovania protestov po vražde novinára Jána Kuciaka († 27), ktoré napokon viedli k pádu vlády.

Fico vtedy prišiel o post premiéra a Smer o preferencie. Podľa expremiéra za to môžu práve mimovládky, ktoré sú financované zo zahraničia. Chystá preto zákon, ktorý má s nimi zatočiť - odhaliť by mal ich financovanie. Tretí sektor tvrdí, že sa veľa nezmení a peňažné toky sú prehľadné už teraz.

Zákon upravujúci fungovanie mimovládnych organizácií už schválila vláda a je pripravený na septembrovú schôdzu parlamentu. Novinkou je vytvorenie registra mimovládnych organizácií, ktorý bude obsahovať všetky dôležité informácie o občianskych združeniach. Mimovládky by mali po novom uvádzať nielen príjmy, ale aj ľudí, ktorí konajú v mene organizácií. „Jednotlivé registre mimovládnych neziskových organizácií v súčasnosti obsahujú údaje o evidovaných a registrovaných mimovládnych neziskových organizáciách v rôznej kvalite čo do rozsahu a aktuálnosti. Návrh zákona má preto za cieľ vybudovať spoľahlivý a jednotný zdrojový register mimovládnych neziskových organizácií,“ uvádza sa v materiáli, ktorý budú poslanci schvaľovať na jeseň. Predseda Smeru Robert Fico chce takto zúčtovať s mimovládkami, ktoré viackrát obvinil z protivládnej agitácie. Protesty po vražde novinára Jána Kuciaka, ktoré Fica napokon donútili opustiť premiérske kreslo, boli podľa neho financované americkým podnikateľom Georgeom Sorosom práve cez mimovládky. Preto teraz chce sprehľadniť finančné toky smerujúce zo zahraničia. „Pri každej jednej organizácii tretieho sektora bude napísané, kto ju financuje, či je to zo zahraničia, alebo to nie je zo zahraničia,“ vysvetľoval nedávno Fico. Tretí sektor tvrdí, že expremiér takto len vykopáva otvorené dvere a väčšina organizácií zverejňuje svoje príjmy. Podľa riaditeľa Nadácie otvorenej spoločnosti, ktorú založil práve Soros, funguje už teraz kontrola peňažných tokov prostredníctvom výročných správ. „Financovanie mimovládok je už dostatočne prehľadné na to, aby sa tam dalo vyčítať, kto koho a ako financuje. Podľa nás je toto len taký manéver, ktorý vôbec nesúvisí s tým, čo mimovládny sektor potrebuje,“ vysvetlil Ján Orlovský. Veľké mimovládky by s novým registrom problém mať nemali, komplikácie môžu mať podľa Zuzany Wienk z Aliancie Fiar-play tie menšie. „Neviem, ako zákon a jeho povinnosti dopadnú na malé združenia a rôzne materské kluby, ktoré fungujú často s veľmi malými prostriedkami a len na dobrovoľnej práci,“ doplnila Wienk.

ČO SA ZMENÍ

vznikne centrálny register mimovládnych neziskových organizácií

v registri bude uvedená činnosť aj ciele združenia

mimovládky budú uvádzať údaje o osobách, ktoré konajú v mene organizácie

zapisovať sa bude suma, ktorú organizácia prijala zo zahraničia, aj adresa sídla organizácie

finančné údaje sa budú priebežne aktualizovať

JE TO POLITICKÉ GESTO

Ján Baránek, politický analytik

Ján Baránek, politický analytik

- Robert Fico síce odôvodnil, prečo je ten zákon potrebný, ale určite je to hlavne politické gesto. O ničom inom to nie je. Pokiaľ by mal byť takýto zákon účinný, tak by tam musel byť návrh, podobne ako je to v Maďarsku, ako napríklad zákaz financovať treťosektorové organizácie zo zahraničia, obmedzenie ich činnosti v politike a podobne. To, čo chce Fico dosiahnuť, by sa malo robiť inak, a nie takto, ako to robí. Žijeme v demokracii a pokiaľ je všetko spravené legálnou cestou, tak nemôžete niekomu zakázať, aby niekomu dal peniaze.

PROBLÉM PRE MALÉ ZDRUŽENIA

Zuzana Wienk, programová riaditeľka Aliancie Fair-play

Zuzana Wienk, programová riaditeľka Aliancie Fair-play

- Návrh zákona je v poriadku a myslím, že nám pomôže v praktických záležitostiach. Pri otváraní bankových účtov a uchádzaní sa o podporu musíme často predkladať rôzne listiny, tieto bude môcť nahradiť register. Je dôležité, aby mali aj občania prehľad o základných údajoch mimovládnych organizácií a ich oficiálnych zástupcoch. Neviem, ako zákon a jeho povinnosti dopadnú na malé združenia a rôzne materské kluby, ktoré fungujú často s veľmi malými prostriedkami a len na dobrovoľnej práci. To už budú musieť posúdiť oni, ale každá mimovládna organizácia s profesionálnym tímom by nemala mať s registrom žiadne problémy.