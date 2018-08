Takmer milión ľudí zostalo po silných záplavách bez domova: Ďalších 10 tisíc čaká na pomoc

Záchranári v juhoindickom štáte Kérala sa ďalej snažia vysporiadať s následkami mohutných záplav, ktoré už z domovov vyhnali cez 800.000 ľudí.

Až 100.000 obyvateľov odrezala veľká voda od sveta a okolo 10.000 ľudí ďalej čaká na záchranu na strechách budov, kde našli posledné útočisko pred stúpajúcou hladinou. Oznámil to dnes minister poľnohospodárstva kéralskej vlády Sunil Kumar. Počet mŕtvych presiahol 350.

Vláda sa podľa Kumara spoločne so záchranármi snaží dostať všetky ohrozené osoby do bezpečia aZásielku 1,5 milióna litrov nedostatkovej pitnej vody vezú do Kerala tiež dva cisternové vlaky zo susedných štátov Madhjapradéš a Maháraštra.

Záchranári používajú pri svojich operáciách stovky lodí, pretože do niektorých miest a obcí sa inak ako po vode či vzduchom nedá dostať.Kritická situácia je napríklad v dvadsaťtisícovom meste Čengannúr, ktoré zaplavila rieka Pamba. Na pomoc tam čaká okolo 5000 uväznených ľudí, uviedla agentúra Reuters.

Počet evakuovaných sa pohybuje medzi 800.000 a jedným miliónom. Títo ľudia našli dočasné prístrešia v 4000 provizórnych ubytovniach a táboroch. Sezóna monzúnových dažďov trvá v Indii od júna, záplavy väčšieho rozsahu ale spôsobili intenzívne zrážky v Kerale až začiatkom augusta. Kvôli veľkej vode už prišlo o život vyše 350 ľudí, ďalšie tri desiatky osôb sú nezvestné.